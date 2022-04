Il ritorno di Nero a Metà conquista gli ascolti tv, curiosità per la serie di Zelensky su La7 Nero a Metà conquista gli ascolti della prima serata di lunedì 4 aprile. Il pubblico ha mostrato curiosità anche per la serie con protagonista il presidente ucraino Zelensky, mentre il ritorno di Report su Rai3 si conferma una garanzia nell’ambito dell’approfondimento giornalistico.

A cura di Ilaria Costabile

La serata di lunedì 4 aprile ha portato ben due novità nel palinsesto televisivo, offrendo al pubblico italiano la possibilità di scegliere nuovi programmi con cui intrattenersi. È tornata per la terza stagione la fiction con Claudio Amendola, ovvero Nero a Metà, che vede l'attore e, in questo caso anche regista, nel panni di Carlo Guerrieri e dopo il successo dei primi due capitoli della serie, la storia sembra essere giunta ad un punto di svolta. Una certa curiosità, poi, ha suscitato l'arrivo in chiaro di Servant of the People, la serie che ha come protagonista il presidente ucraino Volodomyr Zelensky, che prima di intraprendere la carriera politica, come è noto, era un attore e un comico di successo. La serie è stata trasmessa su La7 per scelta del direttore di rete, Andrea Salerno, che ha rivelato come questa sia un'opportunità in più per delineare la figura del capo di Stato ucraino. Intanto anche l'Isola dei Famosi continua la sua traversata, rimanendo in linea con i risultati delle puntate precedenti, il ritorno di Report su Rai3 conferma il programma di inchiesta di Sigfrido Ranucci una garanzia nell'ambito dell'informazione giornalistica.

Ascolti tv lunedì 4 aprile 2022

Nella serata di ieri, lunedì 4 aprile 2022, su Rai1 Nero a Metà 3, in onda dalle 21.35 alle 23.31, è stata la scelta di 4.611.000 spettatori pari al 21% di share. Su Canale 5 L’Isola dei Famosi, in onda dalle 21.45 alle 25.20, ha registrato 2.694.000 spettatori conseguendo il 17.8% di share. Su Rai2 Delitti in Paradiso è stata vista 832.000 spettatori segnando il 3.8% di share. Su Italia 1 Red ha raccolto davanti allo schermo di 1.192.000 spettatori con il 5.3% di share. Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 2.166.000 spettatori arrivando ad uno share del 9.5%. Su Rete4 Quarta Repubblica segna 970.000 spettatori registrando il 5.6% di share. Su La7 Servant of the People ha incuriosito 821.000 spettatori con uno share del 3.4%. Su TV8 Tutti per 1 – 1 per Tutti ha segnato l’1.6% con 348.000 spettatori.