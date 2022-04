Isola dei Famosi 2022, nessun eliminato: Licia, Cucolo, Guendalina e Edoardo Tavassi in nomination Nella puntata del 25 aprile dell’Isola dei Famosi 2022 non c’è stato nessun eliminato ufficiale. Ilona Staller ha perso al televoto e ha scelto di proseguire a Playa Sgamada.

Nella puntata del 25 aprile dell'Isola dei Famosi 2022 non c'è stato nessun eliminato ufficiale. Ilona Staller ha perso la sfida in nomination con Edoardo Tavassi, ma ha accettato di proseguire il suo percorso a Playa Sgamada. Prima di andare via, però, Ilona Staller ha dato il bacio di Giuda a Nicolas Vaporidis. I nominati della settimana sono Guendalina e Edoardo Tavassi, Marco Cucolo e Licia Nunez.

Ilona Staller ha perso al televoto e abbandona la Palapa

Nel corso dell'undicesima puntata de L’Isola dei Famosi 2021 condotta da Ilary Blasi, i concorrenti finiti in nomination erano Ilona Staller e Edoardo Tavassi. Alla fine, Edoardo Tavassi ha superato la nomination con queste percentuali: l'84% degli spettatori che hanno votato hanno scelto di salvare il fratello di Guendalina Tavassi. Solo il 16% delle persone che guardano L'Isola dei Famosi hanno alla fine scelto di salvare Ilona Staller, che però è stata solo eliminata dalla Palapa. La ex pornostar, infatti, ha scelto di proseguire il suo percorso a Playa Sgamada.

Chi sono i concorrenti in nomination

I concorrenti finiti in nomination nel corso dell'undicesima puntata de L'Isola dei Famosi sono: Licia Nunez, Marco Cucolo, Guendalina Tavassi e Edoardo Tavassi. La più votata dai naufraghi è stata proprio Guendalina Tavassi. Il leader di puntata Roger ha invece scelto Edoardo. La prossima settimana, uno tra i concorrenti sarà eliminato dalla Palapa.

Cosa è successo nella puntata del 25 aprile

Che cosa è successo nella puntata del 25 aprile de L'Isola dei Famosi: tra i momenti più importanti, certamente la prova leader, che ha visto protagonista Laura Maddaloni. La moglie di Clemente Russo aveva vinto ma è stata squalificata da Alvin per una irregolarità durante la prova del serpente honduregno. La prova leader, infatti è stata vinta da Roger. Ilona Staller sceglie di proseguire il percorso a Playa Sgamada. Poi le nomination.