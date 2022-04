La terza stagione di Nero a metà batte L’Isola dei Famosi agli ascolti tv Il secondo appuntamento con la terza stagione di Nero a metà totalizza 4.459.000, con uno share pari al 21.3%. Su Canale 5 bene anche l’Isola dei Famosi che arriva al 19% di share.

A cura di Giulia Turco

L'Isola dei Famosi guadagna punti in termini di ascolti tv e tocca il 19% di share nella puntata di lunedì 11 aprile. Un risultato migliore della settimana precedente che segna una crescita nell'andamento generale dall'inizio del programma. Arrivati al primo mese di permanenza sull'Isola i naufraghi stanno iniziando ad appassionare il pubblico di Canale 5, sempre piuttosto timido inizialmente con il reality condotto da Ilary Blasi che, tra vecchie glorie e nuovi volti, quest'anno sta registrando un buon successo intercettando il gusto del pubblico. La puntata in onda lunedì 11 aprile, che non ha determinato nessuna eliminazione dal gioco, ha tenuto incollati allo schermo 2.784.000 spettatori.

Gli ascolti di Nero a Metà 3

La sfida agli ascolti del lunedì sera dunque è persa dalle reti Mediaset che schiera uno dei suoi cavalli di battaglia, di contro a Rai 1 che per la prima serata propone una delle sue serie più amate. La terza stagione di Nero a metà, la fiction con Claudio Amendola che è sia interprete di Claudio Guerrieri sia regista dietro la macchina da presa, sembra essere arrivata ad una svolta rivelandosi un prodotto vincente per la rete. Il debutto di lunedì 4 aprile ha registrato 4.611.000 spettatori pari al 21% di share, mentre l'appuntamento di lunedì 11 aprile ha segnato un lieve calo in termini di spettatori (4.459.000), con uno share pari al 21.3%.

La prima serata sulle altre reti generaliste

Sul resto delle reti generaliste nella prima serata di lunedì 11 aprile, Rai2 con il film John Wick 3 – Parabellum ha interessato 928.000 spettatori pari al 4.5% di share. Su Italia 1 Battiti Live presenta MSC Crociere – Il Viaggio della Musica ha catturato l’attenzione di 678.000 spettatori, con il 3.6% di share. Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 1.929.000 spettatori pari ad uno share dell’8.8%. Su Rete4 Quarta Repubblica ha totalizzato 894.000 spettatori con il 5.3% di share. Su La7 Servant of the People ha perso spettatori rispetto all'appuntamento d'esordio registrandone 676.000 con uno share del 3.1%.