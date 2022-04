Ascolti tv, Don Matteo 13 batte ancora L’Isola dei Famosi ma è in calo Nella serata di giovedì 14 aprile, gli ascolti tv hanno premiato ancora una volta Don Matteo, che ha battuto l’Isola dei Famosi ma è in calo rispetto alla settimana scorsa. Questa volta la fiction di Rai1 ha conquistato 5.044.000 spettatori pari al 24.5% di share, contro i 2.394.000 spettatori pari al 16.6% di share del reality.

A cura di Elisabetta Murina

La prima serata di giovedì 14 aprile ha visto sfidarsi Don Matteo su Rai1 e il consueto appuntamento settimanale con L'isola dei Famosi su Canale5. Ad avere la meglio è stata la fiction, giunta alla sua tredicesima stagione, che ha conquistato 5.044.000 spettatori pari al 24.5%. In calo rispetto a lunedì il reality condotto da Ilary Blasi, che questa volta si è fermato a 2.394.000 spettatori pari al 16.6% di share.

Giovedì 14 aprile è andata in onda su Canale5 un'altra puntata dell‘Isola dei Famosi, nella quale è stata eliminata Floriana Secondi. L'appuntamento con i naufraghi in Honduras non mancherà nemmeno durante le festività pasquali, dal momento che rimane confermata la puntata di lunedì 18 aprile, giorno di Pasquetta. Tuttavia gli ascolti non stanno premiando il reality, che nella serata di ieri si è fermato a 2.394.000 spettatori pari al 16.6% di share, contro i 2.784.000 spettatori, pari al 19% di share, raggiunti lunedì 11 aprile. A conquistare la prima serata è stata la fiction Don Matteo, con Raoul Bova e Terenc Hill. in onda su Rai1 e giunta alla 13esima stagione. L'ultimo appuntamento (giovedì 14 aprile) è stato visto da 5.044.000 spettatori pari al 24.5% di share. Un buon risultato anche se in calo rispetto alla scorsa settimana, dove aveva conquistato 5.680.000 spettatori pari al 26.4% di share.

Gli ascolti sulle altre reti

Su Rai2 è andato in onda Si Accettano Miracoli, che ha interessato 731.000 spettatori pari al 3.5% di share. Su Italia 1 Io Vi Troverò ha intrattenuto 1.167.000 spettatori, pari al 5.4%. Su Rai3 il film su Stefano Cucchi, Sulla Mia Pelle, ha raccolto davanti al video 465.000 spettatori pari ad uno share del 2.2%. Su Rete4 Dritto e Rovescio ha totalizzato 932.000 spettatori con il 5.7% di share. Su La7 Piazza Pulita ha registrato 936.000 spettatori con uno share del 5.8%. Su Tv8 l’incontro di Conference League – Roma vs Bodo Glimt segna 1.081.000 spettatori con il 4.9%. Sul Nove Segnali dal Futuro ha raccolto 199 .000 spettatori con l’1%.