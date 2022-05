Nero a metà 4 si farà? I protagonisti si sbilanciano sulla quarta stagione Lunedì 9 maggio si è conclusa la terza stagione di Nero a Metà 3. La fiction di Rai1 con Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz ha avuto non poco successo e infatti si paventa già una quarta stagione per il prossimo anno.

A cura di Ilaria Costabile

Con l'ultima puntata andata in onda lunedì 9 maggio, anche la terza stagione di Nero a metà si conclude, ma gli appassionati della fiction con Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz già si chiedono se ci sarà una quarta stagione. A fornire dei chiarimenti in merito sono proprio i protagonisti che, infatti, in più occasioni hanno parlato dell'eventualità di ritornare con un nuovo capitolo della storia con Carlo Guerrieri e Malik.

Il successo della fiction fa sperare in una quarta stagione

Tra i primi a parlare della possibilità di una quarta stagione è stato Claudio Amendola, in un'intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni. Alla testata l'attore romano, che è stato anche regista di alcune puntata delle stagione appena conclusa, ha dichiarato: "Con questi episodi si va a chiudere la trilogia che racconta la storia di Clara (Margherita Laterza, ndr), la ex moglie di Guerrieri, e il suo passato, però siamo pronti a inventarci qualunque altra avventura". Insomma, da parte dell'attore non si esclude la possibilità di un ritorno sul piccolo schermo.

Decisamente più vago a riguardo è stato Miguel Gobbo Diaz, che a Fanpage.it, invece, ha rivelato: "È ancora troppo presto per saperlo, ma io voglio davvero bene a questa serie e quindi le auguro il meglio". L'attore è particolarmente legato al personaggio di Malik che ha rappresentato una novità nell'ambito dei ruoli da lui interpretati

Malik è stato il primo ruolo positivo. Questo mi ha aperto le porte e in una serialità come quella di Rai1, mi ha fatto sperare che finalmente ci fosse qualcosa di diverso dalla solita realtà da criminale, da tossicodipendente o altro, ora siamo anche noi dei poliziotti, dei dottori, degli imprenditori.

Chi, invece, sembra essere particolarmente ottimista e, anzi, sembra avere delle certezze in merito al fatto che una quarta stagione possa arrivare il prossimo anno è l'attore Alessandro Sperduti che interpreta Marco Cantabella, il quale in una recente intervista ha rivelato: "Questa serie sta andando benissimo e già stanno scrivendo gli episodi della quarta stagione. Mi sta dando soddisfazioni. E devo dire grazie a Claudio".