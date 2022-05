Nero a metà 3, anticipazioni ultima puntata 9 maggio: Carlo ritrova e mette in salvo Maryam Le anticipazioni della sesta e ultima puntata di Nero a metà 3, in onda lunedì 5 maggio. Gli spettatori potranno assistere agli ultimi due episodi della terza stagione della fiction con Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz.

A cura di Ilaria Costabile

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Nero a metà 3 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le anticipazioni della sesta e ultima puntata di Nero a metà 3, in onda lunedì 9 maggio. Gli spettatori potranno assistere agli episodi conclusivi della terza stagione della fiction con Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz. Continuano le indagini attorno a Pugliani, e non mancheranno i colpi di scena, soprattutto per Carlo che dovrà fare i conti anche con la separazione da Cristina. L'appuntamento con la terza puntata della nuova stagione di Nero a Metà è alle ore 21:20 su Rai1.

Nero a metà le anticipazioni dell'ultima puntata del 9 maggio

Il primo episodio della sesta puntata, dal titolo "A viso scoperto", vedrà nuovamente al centro delle indagini le vicende di Pugliani, grazie a Spartaco che è riuscito a scovare il luogo in cui gli scagnozzi dell'ormai noto criminale, si ritrovano per smistare la droga e gestire i propri traffici. Sarà proprio in questo momento, poi, che Carlo riuscirà seguendo il suo intuito e gli indizi comparsi nel corso dell'indagine a trovare la piccola Maryam che, al più presto, conta di riportare dalla sua mamma Suleyman.

Carlo chiude definitivamente il rapporto con Cristina

Intanto, oltre ai casi già noti su cui Carlo e la sua squadra si stavano muovendo da mesi, non mancano anche nuovi casi da dover risolvere. La polizia, infatti, si trova ad indagare su un giornalista assassinato dopo aver avviato delle ricerche su alcune risse scoppiate tra gruppi di ragazzi. Anche le questioni sentimentali non mancano in questi ultimi episodi della serie, e se Carlo dovrà incontrare Cristina per mettere un punto definitivo alla loro relazione, pur non essendo particolarmente convinto della scelta di divorziare, tra Bragadin e la Cori verrà fuori una novità del tutto inaspettata che spiazzerà la dottoressa e rimetterà in discussione il loro rapporto. Infine, anche Alba inizia a nutrire dei dubbi su Federico, ma immersa anche lei nelle indagini contribuirà in maniera significativa all'arresto di Pugliani.