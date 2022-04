Nero a Metà 3, anticipazioni penultima puntata del 2 maggio: le indagini sulla morte di Clara Il penultimo appuntamento della terza stagione di Nero a Metà si apre con il ritrovamento del cadavere di Clara. Da qui partiranno le indagini per svelare questo mistero.

A cura di Redazione Spettacolo

Andranno in onda il 2 maggio il nono e decimo episodio di Nero a Metà 3. La terza stagione della fiction di Rai1 si avvicina alla chiusura, con il quinto e penultimo appuntamento di questo ciclo, che avrà al centro le indagini sulla morte di Clara, di cui viene ritrovato il cadavere mettendo fine alle speranze di rinvenirla viva. Questa scoperta porterà Malik ad avere tanti dubbi su Federico non essendosi mai fidato totalmente di lui. Nel frattempo, Carlo scoprirà che Suleyman ha una figlia segreta e deciderà di indagare su di lei. Ma ecco le anticipazioni dei due episodi dal titolo “Colpevoli omissioni” e “Ah, l’amore l’amore”, che avranno al centro della scena ci saranno Alba, Federico e suo fratello, personaggi che si ritroveranno sul luogo in cui sarà ritrovato il cadavere di Clara.

Nero a Metà 3 anticipazioni nono episodio

Un’amara scoperta per Carlo Guerrieri. L’episodio si apre con il ritrovamento del cadavere di Clara, sua moglie latitante. Dopo essersi interessato direttamente alla sua scomparsa e reperito delle prove e indizi che scagionavano la donna, ora si aprono nuovi dilemmi. Chi ha ucciso Clara? Per quale motivo e cos’è successo per arrivare ad ucciderla? Domande che Carlo Guerrieri si pone insieme a Malik. Intanto un giovane ragazzo, con evidente segni di pestaggio sul corpo, si presenterà in commissariato ma morirà pochi minuti dopo, accasciandosi tra le braccia di Bragadin, prima ancora di poter fare la sua denuncia.

Le colpe di Pugliani

E poi ancora, le anticipazioni di questa quinta puntata di Nero a metà 3 del 2 maggio, rivelano che nel momento in cui Carlo scoprirà con esattezza che Suleyman ha una figlia segreta, metterà Ottavia sulle sue tracce. Dopo una serie di buchi nell'acqua, un ragazzino finirà per lasciare uno strano oggetto sullo scooter della donna. Nel frattempo Spartaco e Ottavia faranno una scoperta incredibile capendo che Pugliani si serve dei bambini come "muli" per poter trasportare la droga in giro e non destare sospetti.