Nero a metà 3: trama, cast e puntate della fiction con Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz Da lunedì 4 aprile, in onda su Rai 1 Nero a metà 3. La fiction con Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz è composta da 12 episodi e 6 puntate. Ecco cosa succederà a Carlo Guerrieri e Malik Soprani nella terza stagione.

A cura di Daniela Seclì

Il cast della terza stagione di Nero a metà

Da lunedì 4 aprile, in onda su Rai1 Nero a metà 3. La terza stagione della fiction con Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz nei panni di Carlo Guerrieri e Malik Soprani è composta da 12 episodi e 6 puntate. La fiction è ambientata a Roma, tra il Rione Monti e il Rione Esquilino. È diretta dallo stesso Claudio Amendola e da Enrico Rosati ed è prodotta da Rai Fiction e Cattleya. La trama di Nero a Metà 3, ripartirà dal colpo di scena della seconda stagione: il ritorno di Clara. Nel cast anche Fortunato Cerlino, Rosa Diletta Rossi, Alessandro Sperduti, Margherita Vicario, Caterina Guzzanti e Adriano Pantaleo. L'appuntamento è alle ore 21:20 su Rai1.

Nero a metà 3, anticipazioni prima puntata del 4 aprile

Claudio Amendola interpreta Carlo Guerrieri in Nero a Metà

Le anticipazioni della prima puntata di Nero a metà 3, in onda lunedì 4 aprile. Nel primo episodio, intitolato Segreti e bugie, Alba attende il giorno della scarcerazione della madre Clara. Quest'ultima ha deciso di scontare gli arresti domiciliari a casa della figlia. Tuttavia, nel giorno dell'uscita dal carcere, la donna sparisce nel nulla. Un testimone l'ha vista salire sull'auto di un uomo misterioso. Bruno e Alice, seconda famiglia di Clara, arrivano a Roma per capire che fine abbia fatto. Quando vedono le foto dell'uomo con cui si è allontanata, lo riconoscono. Carlo avvia subito le indagini, ma il caso si rivela molto più intricato del previsto.

Il cast di Nero a Metà 3: attori e personaggi

Claudio Amendola interpreta Carlo Guerrieri;

Miguel Gobbo Diaz interpreta Malik Soprani;

Fortunato Cerlino interpreta Mario Muzo;

Rosa Diletta Rossi interpreta Alba Guerrieri;

Angela Finocchiaro interpreta Giovanna Di Castro;

Caterina Guzzanti interpreta Elisa Cori;

Alessandro Sperduti interpreta Marco Cantabella; Margherita Vicario interpreta Cinzia Repola; Gianluca Gobbi interpreta Lorenzo Bragadin; Giorgia Salari interpreta Giulia Trevi; Claudia Vismara interpreta Monica Porta; Eduardo Valdarnini interpreta Spartaco Mattei; Adriano Pantaleo interpreta Ciro Santillo; Daphne Scoccia interpreta Ottavia Danti; Margherita Laterza interpreta Clara Soldani; Luca Cesa interpreta Federico Viessi; Sabrina Martina interpreta Alice Levani; Fabien Lucciarini interpreta Bruno Levani e Alessia Barela interpreta Cristina Regelli.

Dove eravamo rimasti e la trama della terza stagione

Malik e Alba, interpretati da Miguel Gobbo Diaz e Rosa Diletta Rossi

La seconda stagione di Nero a Metà si concludeva con un clamoroso colpo di scena. Clara, l'ex moglie di Carlo Guerrieri che da tempo era latitante dopo aver commesso numerosi reati, si presentava davanti al commissariato. Dunque, i fantasmi del passato erano tornati a tormentare il protagonista. Clara si era costituita per scontare il suo debito con la giustizia e recuperare il rapporto con la figlia Alba. Da qui riparte la terza stagione. Alba, grazie ai colloqui in carcere, ha riallacciato un rapporto con la madre Clara, ma quest'ultima – nel giorno in cui esce dal carcere per scontare i domiciliari a casa della figlia – scompare. Carlo crede che sia scappata, Alba invece è convinta che le sia successo qualcosa di brutto. Intanto, parallelamente alle indagini che conduce con Malik Soprani, Carlo ha anche altre beghe sentimentali da risolvere. Nonostante abbia deciso di restare single per un po', da una parte inizia ad avere un debole per Giulia Trevi, che ha ribattezzato la "stron*a" della Narcotici, dall'altra deve rivedere Cristina per le pratiche del divorzio.

Quante puntate sono e dove vederle in replica e in streaming

Claudio Amendola e Rosa Diletta Rossi nei panni di Carlo e Alba

La serie tv Nero a meta 3 è composta da 12 episodi distribuiti in 6 puntate. La fiction va in onda il lunedì in prima serata su Rai1. Per chi non potesse seguire le vicende di Carlo Guerrieri e Malik Soprani in tv, basterà sintonizzarsi su RaiPlay.it per vedere gli episodi in diretta streaming o in replica. Ecco la programmazione completa: