Nero a metà 3, anticipazioni seconda puntata 11 aprile: Clara e quelle inquietanti tracce di sangue Le anticipazioni della seconda puntata di Nero a metà 3, in onda lunedì 11 aprile. Gli spettatori potranno assistere al terzo e al quarto episodio della terza stagione della fiction con Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz. Nelle indagini sulla scomparsa di Clara, c’è un macabro colpo di scena.

A cura di Daniela Seclì

Le anticipazioni della seconda puntata di Nero a metà 3, in onda lunedì 11 aprile. Gli spettatori potranno assistere al terzo e al quarto episodio della fiction con Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz, intitolati rispettivamente Solo un passo e Comunque bella. Continuano le indagini sulla scomparsa di Clara, ma ci sarà un macabro colpo di scena. L'appuntamento con la seconda puntata della terza stagione di Nero a Metà è alle ore 21:20 su Rai1. Attenzione spoiler.

Nero a metà 3, anticipazioni seconda puntata dell'11 aprile

Le anticipazioni della seconda puntata di Nero a metà 3, in onda lunedì 11 aprile. Nell'episodio 3 intitolato Solo un passo, continuano le indagini sulla scomparsa di Clara. La madre di Alba è svanita nel nulla nel giorno della sua scarcerazione. Ma c'è un macabro colpo di scena. Viene ritrovato il corpo esanime di una ballerina, che sembra essere collegato alla scomparsa di Clara. Indagando sulla vita privata della vittima, Carlo e Malik approdano al locale appartenente ad Alfio Pugliani. Cantabella, senza informare Carlo, si infiltra per scoprire più dettagli possibili sullo spaccio di cocaina a Roma e che sembra essere legato proprio a Pugliani.

Carlo Guerrieri ricostruisce gli spostamenti di Clara

Le anticipazioni dell'episodio 4, intitolato Comunque bella, svelano che Carlo e Malik indagheranno sulla misteriosa morte di un sacerdote. L'uomo è stato assassinato con un colpo di pistola. Sul luogo in cui è stato ritrovato il cadavere, arriva anche il nuovo capo della scientifica, Elisa Cori. La donna, in passato, ha avuto un legame con Bragadin. Le indagini di Carlo sulla scomparsa di Clara, portano dei risultati. Guerrieri, infatti, riesce a ricostruire alcuni spostamenti della sua ex e così giunge a un casale. Ma ciò che trova sono solo tracce di sangue.