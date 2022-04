Studio Battaglia 2 si farà, i protagonisti svelano dettagli sulla seconda stagione Le protagoniste di Studio Battaglia sono pronte a una seconda stagione, nell’attesa dell’ufficialità: “Siamo pronte, non vediamo l’ora”.

Martedì 5 aprile, in onda su Rai1, abbiamo assistito all'ultima puntata di Studio Battaglia, serie tv di successo con Barbora Bobulova, Lunetta Savino, Miriam Dalmazio e Marina Occhionero. Il successo agli ascolt tv e il finale lascia aperto uno spiraglio, anzi di più, per una seconda stagione. Per questo motivo, sono tanti gli spettatori che si chiedono: Studio Battaglia 2 si farà? A Fanpage.it abbiamo intervistato le quattro Battaglia, le interpreti protagoniste di questa serie tv e ognuna ci ha dato qualche indizio sul futuro. La conferma sembra scontata, ma ad oggi non si hanno ancora tempi certi sulla messa in onda. Di certo, la seconda stagione sarà ufficializzata dalla Rai e dalla produzione nei prossimi giorni. Ma scopriamo cosa ci hanno detto le attrici che interpretano Anna, Marina, Nina e Viola Battaglia.

Studio Battaglia 2, le parole delle protagoniste sulla seconda stagione

Barbora Bobulova ha interpretato il personaggio di Anna Battaglia, combattuta tra una vita condotta sempre con rigore e una serie di eventi che le hanno rovinato i piani e il delicato equilibrio tra famiglia e lavoro. A Fanpage.it ci ha detto sulla seconda stagione: "Le donne che lavorano tutti i giorni sono delle vere supereroine. Questa serie è per loro. La seconda stagione? Non sono io a poterla confermare, ma ovviamente ci speriamo". Lunetta Savino ha interpretato il personaggio di Marina Battaglia, la reggente della famiglia a cui è intestato lo "Studio". A Fanpage.it, l'attrice si sbottona un po' di più: "La seconda stagione si farà? Spero proprio di sì. È sul tavolo della produzione, è nei piani e io mi spero di potermi ancora divertire con questo personaggio".

Miriam Dalmazio ha interpretato il personaggio di Nina, forse la più ribelle della famiglia. A Fanpage.it ci ha svelato il segreto del successo della serie: "Studio Battaglia permette di distrarsi per due ore con spensieratezza vera ma anche con personaggi rotondi, bilanciati anche nelle loro fragilità. Probabilmente, le persone riescono ad affezionarsi di più con una storia come la nostra in questo momento. Seconda stagione? Ci sono tutti gli elementi per ritornare".

La Viola di Marina Occhionero è una giovane donna che, a differenza della madre e delle sorelle, non mette il lavoro al primo posto. L'abbiamo raggiunta per un commento in fase di presentazione della serie, pertanto sarebbe stato prematuro parlare con lei di una seconda stagione, ma sulla serie l'attrice ci ha svelato: "Mi ci vedo rappresentata in questa serie, che contiene tutte le generazioni di donne. Ho finito gli studi nel 2009, post-crisi economica e sono arrivata ad affacciarmi al mondo del lavoro con ben poche illusioni. Questo panorama di crisi ha lasciato anche delle aperture e delle possibilità alla mia generazione".

Il successo di Studio Battaglia

Studio Battaglia è stato un successo per il suo coraggio di portare avanti le storie di donne impegnate nel mondo del lavoro e al tempo stesso con la loro vita privata, su più generazioni coprendo un arco dai 25 ai 65 anni. Altro fattore di successo anche i casi che hanno dato la possibilità ad alternare il racconto sentimentale al legal drama. In ogni puntata si affrontavano casi legali particolari e aderenti al nostro tempo, come fecondazione assistita, diritto all'oblio e gestione dei social dopo la morte di un figlio, fino al caso principale che ha coinvolto ogni puntata, il caso della separazione Parmegiani con Carla Signoris grande protagonista.