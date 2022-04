L’isola dei famosi 2022: Nicolas Vaporidis, Gustavo Rodriguez e Nick dei Cugini in nomination Nominati della puntata di lunedì 11 aprile dell’Isola dei Famosi sono Nicolas Vaporidis, Gustavo Rodriguez e Nick dei Cugini di Campagna.

A cura di Ilaria Costabile

La puntata dell'Isola dei Famosi di lunedì 11 aprile ha visto numerosi cambiamenti tra i concorrenti del reality che hanno dovuto affrontare uno "scoppiamento", dividendosi in due squadre: Cucaracha e Tiburon. Ad essere in nomination secondo le votazioni del gruppo sono Nicolas Vaporidis e Gustavo Rodriguez, mentre Nick dei Cugini di Campagna è il nominato del leader. Intanto Floriana Secondi e Clemente Russo sono arrivati su Playa Sgamada.

Chi sono i concorrenti in nomination

Dopo la divisione dei concorrenti in due squadre e a seguito delle vittoria della prova girarrosto da parte di Roger, leader della tribù dei Tiburon, anche le nomination hanno subito delle modifiche rispetto alle scorse puntate. La squadra della Cucaracha deve scegliere i nominati all'interno del proprio gruppo che, purtroppo, non ha conquistato l'immunità, loro dovranno fare nomination palesi. Ed ecco le votazioni: Carmen Di Pietro ha scelto Nicolas dei Cugini di Campagna, Gustavo Rodriguez ha votato Guendalina Tavassi, Nick dei cugini di Campagna ha votato Nicolas Vaporidis, Laura Maddaloni vota Nicolas Vaporidis, Jovanna vota Nick, Guendalina vota Gustavo. Iniziano poi le nomnination segrete, quelle del gruppo dei Tiburon, Alessandro vota Nick, Blind vota Nicolas Vaporidis, Edoardo Tavassi fa il nome di Gustavo, Ilona Staller decide di nominare Gustavo, Jeremias sceglie Nicolas Vaporidis. Infine, Nicolas tornato in Palapa dopo la prova che lo ha messo al tappeto, sceglie Gustavo Rodriguez.

Cosa è successo nella puntata dell'11 aprile de L'isola dei famosi 2022

Una puntata particolarmente ricca di eventi, quella di lunedì 11 aprile che si è aperta con il litigio di Floriana Secondi e Vladimir Luxuria, ma non sono mancati altre liti come quella tra Jeremias Rodriguez e Nicolas Vaporidis, in cui è stato coinvolto anche Edoardo Tavassi. Dopo la prova del Girarrosto affrontata dai leader delle due squadre, Nicolas Vaporidis e Roger Balduino, l'attore è stato particolarmente male e infatti è rientrato particolarmente provato in Palapa. I concorrenti si sono divisi in due squadre e hanno dovuto accogliere due nuovi naufraghi, Licia Nunez e Marco Senise.