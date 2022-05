Dopo Clementino anche Lorella Boccia positiva al covid, salta Made in Sud Lorella Boccia positiva al Covid, salta la puntata di questa sera a Made in Sud. Al suo posto Maurizio Casagrande.

Lorella Boccia positiva al Covid, salta la puntata di questa sera a Made in Sud. Lo ha annunciato la stessa conduttrice sui suoi social nella tarda serata di domenica: "Sono positiva da martedì mattina, speravo di negativizzarmi per tempo ma non riesco a condurre Made in Sud". La scorsa settimana era risultato positivo proprio il suo partner artistico, Clementino.

Le parole di Lorella Boccia

Lorella Boccia ha voluto tranquillizzare tutti i suoi fan, spiegando di non avere più sintomi importanti sebbene le prime due giornate, come ha fatto sapere lei stessa, "sono stati tremendi". La conduttrice e ballerina adesso sta bene e non vede l'ora di tornare sul palco del programma comico di Rai2.

Ciao a tutti ragazzi, volevo dirvi che questa settimana non sarò sul palco di Made in Sud perché purtroppo sono risultata positiva. Speravo di negativizzarmi in tempo, invece non è stato così. Sono risultata positiva martedì mattina. I primi giorni sono stati tremendi, ma adesso sto molto bene, quindi non vedo l’ora di tornare. Grazie a tutti per i messaggi, sia qui che in privato.

Chi conduce Made in Sud al posto di Lorella Boccia

Chi conduce Made in Sud al posto di Lorella Boccia, risultata positiva al coronavirus? La scorsa settimana, quando Clementino è stato colpito dal Covid e costretto a saltare la serata, a sostituirlo c'è stato lo stesso Maurizio Casagrande, che di fatto occupa il ruolo di terzo conduttore con le sue incursioni. Anche questa sera, con il ritorno di Clementino e l'assenza di Lorella Boccia, sarà data maggiore centralità al ruolo di Maurizio Casagrande.

Gli ascolti di Made in Sud

Gli ascolti della quindicesima edizione di Made in Sud sono sul tavolo del dibattito pubblico. Questa edizione sul piano dei risultati stenta a convincere, sebbene il patron del programma Nando Mormone ha sottolineato a RadioMarte, ne La Radiazza di Gianni Simioli, la sua soddisfazione: "Abbiamo raddoppiato gli ascolti della rete, sia nella prima che nella seconda puntata, anche se nella seconda abbiamo perso qualcosa. In più siamo partiti nei giorni festivi, Pasquetta e Liberazione, mi dite quali sono i dati migliori di questi se ci chiamano per ringraziarci?".