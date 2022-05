Clementino e Lorella Boccia si riuniscono sul palco di Made in Sud dopo lo stop causa Covid Clementino e Lorella Boccia tornano sul palco di Made in Sud dopo essere stati entrambi positivi al Covid. I due riprendono possesso dello show in prima serata, l’appuntamento è per lunedì 16 maggio alle 21:20.

A cura di Ilaria Costabile

Clementino e Lorella Boccia tornano sul palco di Made in Sud dopo il precedente stop di due puntate dovuto al Covid. I due conduttori, infatti, erano risultati positivi a distanza di poco tempo l'uno dall'altra e ora sono pronti a riprendere possesso dello show e intrattenere il pubblico di Rai2.

Il ritorno dei due conduttori

Lo show comico della seconda rete Rai, arrivato alla quinta puntata, andrà in onda come di consueto lunedì 16 maggio alle 21:20 in diretta dall'Auditorium Rai di Napoli, con il ritorno alla conduzione della coppia formata dal cantante partenopeo e l'ex ballerina di Amici. I due, come sempre, saranno affiancati anche da Maurizio Casagrande, che farà da spalla ai due conduttori in sketch e interventi mirati durante la diretta, inserendosi tra un comico e l'altro. Non mancherà tutta la squadra di Made in Sud pronti a far ridere il pubblico, da Ciro Giustiniani a Pasquale Palma, da Mariano Bruno ai Gemelli di Guidonia e tanti altri volti ormai noti della comicità. Ci sarà anche uno spazio dedicato alla musica, arriveranno sul palco Livio Cori e Mavi, che già nelle precedenti puntate hanno allietato i telespettatori.

La comicità targata Made in Sud

Prima Clementino e poi Lorella Boccia avevano dovuto fermarsi a causa delle positività al Covid-19, una convalescenza piuttosto breve, che ha permesso ad entrambi di tornare a condurre in poco tempo. Dopo anni in cui al timone dello show vi erano Fatima Trotta, prima affiancata da Gigi e Ross, poi da Stefano De Martino, il contenitore comico di Rai2 ha cambiato rotta e ha chiamato altri due personaggi noti del mondo dello spettacolo, rigorosamente campani, pur non modificando più di tanto l'assetto della trasmissione con la quale si è creata una vera e propria forma di comicità, targata per l'appunto Made in Sud. Il cambio di passo non ha intaccato particolarmente l'andamento dello show, che comunque mantiene un trend piuttosto positivo per la rete, come dichiarato anche dal patron del programma, che ha commentato gli ascolti delle ultime settimane.