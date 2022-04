Torna Made in Sud, dal 18 aprile Clementino e Lorella Boccia alla conduzione Da martedì 18 aprile torna su Rai2 lo show d’intrattenimento, giunto alla sua decima edizione con una conduzione nuova di zecca. Cast, numero di puntate, ecco tutto quello che c’è da sapere.

A cura di Andrea Parrella

Made in Sud si rinnova e riparte da una coppia inedita alla conduzione. Saranno Lorella Boccia e Clementino a guidare la decima edizione del programma, in onda su Rai2 a partire da martedì 18 maggio. Con loro un cast di oltre 45 artisti che si alterneranno sul palco nel corso delle 8 puntate, in onda in diretta dall’Auditorium Rai di Napoli.

Il cast di Made in Sud

Una formula intatta nella sua strruttura, con un nucleo di volti storici confermati come gli Arteteca, Simone Schettino, Mino Abbacuccio, Ciro Giustiniani, Nello Iorio, Mariano Bruno, Enzo e Sal, Matranga e Minafò, ma anche il ritorno di Francesco Cicchella, Pasquale Palma, Alessandro Bolide e new entry come Maurizio Battista i Gemelli di Guidonia, vincitori dell’ultima edizione di Tale e Quale Show. Oltre alla cifra comica anche tanta musica, con l'ingresso nel cast di Livio Cori, che nel corso delle otto puntate duetterà con Mavi. Sul palco ci saranno anche ospiti diversi per ogni puntata, la prima vedrà la partecipazione di Maurizio Casagrande.

La nuova conduzione di Made in Sud

Alla conferenza stampa di presentazione c'erano proprio Lorella Boccia e Clementino, che hanno parlato della loro nuova esperienza. "Sono veramente tanto emozionata – ha detto la conduttrice – Una decina di anni fa ho conosciuto Nando Mormone e abbiamo fatto insieme Fatti Unici, sitcom per Rai 2. Dissi a Nando che avrei voluto studiare per raggiungere il palcoscenico di Made in Sud. “Un giorno mi vedrai su quel palco”. E sono qui! Per me è un sogno che si avvera". E sul confronto con la sua prima esperienza alla conduzione di un anno fa, Boccia ha detto:

Leggi anche A raccontare comincia tu di Raffaella Carrà torna su Rai3 ma cambia nome: lo condurrà Fabio Volo

Quando abbiamo fatto Venus Club ero già incinta (anche se non lo sapevo). Oggi sono mamma e questo mi ha aperto una serie di strade, ma soprattutto per quel che riguarda le relazioni, guardare l'altro in profondità.

Le parole in conferenza stampa

Per Clementino è invece la prima esperienza da conduttore puro: "Sono sempre stato un casinista, dai villaggi turistici al palco, ma è la prima volta da conduttore puro. Sostituire Gigi e Ross, Gigi D'Alessio, Stefano De Martino non sarà facile. Ho sentito De Martino ieri e mi ha detto che è molto contento all'idea che lo faccia io. Io ho sottolineato di non essere un comico, ma mi hanno risposto che il mio dovere è portare allegria e a fare questo mi sento capace. […] Ci sono frasi di questi comici nelle mie canzoni, dagli Arteteka ad Alessandro Bolide. Ho sempre usato le cose della strada napoletana perché quello che portiamo sul palco. Le persone vogliono sorridere, vogliono intrattenimento ed è quello che noi daremo". E sul suo percorso professionale, con il passaggio dalla musica alla televisione, ha aggiunto:

“Rap non è sinonimo di violenza: diciamo che tutti i tipi di rap hanno una cosa in comune, ovvero vengono dalla strada. Il mio rap viene dalla strada e io in fondo sono molto legato all'arte dell'MC, del Maestro di Cerimonie. Mi piace intrattenere, i miei amici e i miei colleghi lo sanno e infatti quando stiamo insieme mi mettono sempre a capotavola a fare ‘animazione', a fare le imitazioni. Ho fatto tanta animazione dei villaggi e Fiorello è un maestro, un punto di riferimento: mi ha sempre dato tanti consigli. E poi mi piace improvvisare… In fondo è per questo che mi hanno chiamato a fare Made in Sud. Ho 40 anni, hanno capito che le rime le so fare ma era arrivato il momento di fare qualcosa di grosso, di mettersi alla prova. Ma vado giorno per giorno: se si parte presuntuosi non si arriva da nessuna parte. Io però qualche punto di riferimento ce l'ho: musicalmente Pino Daniele, ma anche Fabri Fibra o Jovanotti. Poi sono uno che legge anche molte autobiografie:. Una che mi ha colpito molto è quella di Will Smith: lui è partito dal rap, poi è arrivato in tv e alla fine è approdato al cinema. Ecco, Will Smith per me è un punto di riferimento, ma senza schiaffo agli Oscar, eh! Io sono contro tutta la violenza!”.

Un programma di comici del nord su Rai2

Un programma, Made in Sud, che l'ideatore Nando Mormone ricorda come "il più longevo nell'ambito dell'intrattenimento attualmente in onda. Un fattore economico molto importante per questo territorio". Una necessità, quella di coniugare "la risata con l'idea di creare ricchezza per il territorio", ribadita anche dal direttore di Rai2 Lavatore, che ha peraltro aggiunto come sia obiettivo della rete quello di costruire un programma di seconda serata che faccia da contraltare a Made in Sud con comici del nord: "Ma l'idea è quella di un programma ibrido che metta insieme le due realtà".