Dopo Made in Sud su Rai 2 un programma di comici del nord in seconda serata A confermarlo a Fanpage.it è il direttore di Rai2, Massimo Lavatore: “Cerchiamo comici del nord per un progetto di seconda serata”. Poi ha aggiunto: “A maggio faremo ‘Quelli del nord’, una serata per omaggiare grandi comici del nord”.

A cura di Andrea Parrella

Rai2 si prepara ad accogliere nuovamente Made In Sud, lo show di comici che torna da martedì 18 aprile con la decima stagione. Al timone Lorella Boccia e Clementino, che raccolgono l'eredità di Fatima Trotta e Stefano De Martino per la ripresa di quello che nel 2020 era stato il primo programma di intrattenimento Rai a tornare in onda dopo il lockdown.

Uno show che negli ultimi anni è finito anche al centro di giochi di equilibrio politico, dato quel dichiarato riferimento al sud nel titolo che ha fatto emergere l'opportunità di un bilanciamento geografico. Si parla dell'ipotesi Made in Nord proposta dall'allora direttore Carlo Freccero, in grado di equilibrare la rappresentazione del paese: dopo i comici del sud anche quelli del nord.

Rai2 lavora all'idea di Made in nord

Ipotesi che a quanto pare non è tramontata, visto che è stato il direttore di Rai2 Massimo Lavatore, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Made in Sud, a confermare come la rete stia facendo scouting per un progetto di seconda serata dedicato a comici del nord. Rispondendo a una domanda di Fanpage.it, Lavatore ha precisato: "Non dobbiamo dimenticare che negli anni, proprio qui a Made in Sud, abbiamo visto esibirsi anche ottimi artisti del nord". Quindi ha aggiunto:

Attraverso i nostri dirigenti stiamo facendo uno scouting per mettere in piedi un programma di seconda serata che cerchi artisti proveniente da regioni del nord. L'intento, un giorno, è quello di fare un programma ibrido. Ovviamente se ogni volta che sperimenti ti prendono a cannonate se non fai il 20% di share, è difficile. Una missione di Rai2 è proprio quella di sperimentare e dare spazio a volti e professionalità nuove.

A maggio una serata per i grandi comici del nord

Non sono stati chiariti i tempi di realizzazione di questa nuova produzione, né la finestra individuata per la messa in onda, così come il titolo. Tuttavia Rai2 ha già pensato a un evento singolo che verrà proposto il mese prossimo, come ha specificato Lavatore: "Si chiamerà ‘Quelli del nord', è un programma che faremo in occasione della festa della Lombardia (29 maggio, ndr) e sarà un omaggio ai più grandi comici del nord, da Tognazzi a Gaber e tanti altri".