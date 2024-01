Chi è Giovanni Maddaloni, il padre di Marco Maddaloni al Grande Fratello Giovanni Maddaloni, conosciuto anche come O’ Maé, è il padre di Marco Maddaloni, ed è un insegnante di judo a capo della Star Judo Club di Scampia. È stato lui a trasmettere la passione per lo sport ai figli. Napoletano Classe ’56, ha portato numerosi suoi atleti sul podio di campionati europei. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Giovanni Maddaloni entra nella casa del Grande Fratello per fare una sorpresa al figlio Marco. 67 anni, di Napoli, è conosciuto con il soprannome ‘O' Maé' ed è stato un campione di judo. Insegnante di judo dal 1982, è stato lui a trasmettere la passione per questo sport ai figli. I fratelli dell'attuale concorrente del reality sono infatti Pino e Laura Maddaloni, entrambi judoka. Quest'ultima è stata anche concorrente dell'Isola dei Famosi nel 2022.

Chi è Giovanni Maddaloni, insegnante e direttore della Star Judo

Giovanni Maddaloni è nato a Napoli il 13 settembre del 1956, è stato un atleta di Judo diventato campione regionale nel ’78 insieme alla sua squadra. Ha partecipato alle finali dei campionati italiani negli anni 79/80 classificandosi al 7° posto nel 79, al 6° nell’80. Dal 1988 è insegnante e direttore tecnico della società Star Judo Club di Scampia, dove oltre a far crescere talenti sportivi, si occupa di progetti sociali. Ha portato numerosi atleti sul podio, in campo nazionale ed Europeo, dalle classi giovanili a quelle Senior. Su Instagram – il cui profilo si chiama giannimaddaloni – è seguito da oltre 3000 followers: condivide scatti principalmente legati al Judo. Sua moglie, Caterina Iuliano, non sarebbe presente sui social, comparirebbe però in un post condiviso dal marito dalla didascalia ‘Vita'.

Il rapporto con i figli Marco, Pino e Laura Maddaloni

"Prima di essere padre, mi sento e sentirò sempre un figlio fortunato". Questa è la dedica che Marco Maddaloni scrisse per il padre su Instagram. Gianni Maddaloni ha trasmesso la sua passione ai figli: Pino, infatti, ha vinto l'oro olimpico a Sydney nel 2000, due medaglie d'oro negli Europei e un oro ai Giochi del Mediterraneo. Laura Maddaloni, ex dell'Isola dei Famosi, è un ex judoka, pluricampionessa italiana. Papà Giovanni, in un'intervista a Il Fatto Quotidiano raccontò:

Pino è nato che avevo 20 anni e quando ha vinto il primo titolo giovanile ne avevo 32. Siamo cresciuti insieme. Oggi è il responsabile delle Fiamme Oro, ogni tanto passa a trovarci in palestra. Marco mi porta il figlio Giovanni, cintura verde di judo, si diverte ed è bravino. Laura ha una sua palestra, le sue gemelline fanno judo una e boxe l’altra. Sono nonno di ben otto nipoti.

