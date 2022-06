Laura Maddaloni: “Dicono che sono portata per i reality, il GF? Le mie decisioni sono di pancia” Laura Maddaloni è stata una grande protagonista dell’Isola dei Famosi, dove ha dimostrato di essere un’ottima giocatrice. Parlando del suo futuro, magari anche in tv, non si esprime in maniera netta sull’idea di prendere parte ad altri reality.

A cura di Ilaria Costabile

Laura Maddaloni è stata una delle grandi protagoniste dell'Isola dei Famosi 2022, dove ha dimostrato di avere un carattere battagliero e pronto a fronteggiare ogni evenienza, nonostante non siano mancate critiche sul suo conto, anche da parte dei naufraghi che non sempre hanno accettato il suo modo di fare, a volte troppo schietto. C'è chi l'ha definita una concorrente perfetta per i reality show e in un'intervista a SuperguidaTv ha dichiarato che le sue sono decisioni dettate dall'istinto.

La partecipazione ad altri reality show

Dopo l'esperienza in Honduras, il personaggio di Laura Maddaloni potrebbe fare una doppietta e, magari, pensare di partecipare ad un programma come il Grande Fratello Vip. Un azzardo, perché i nomi del cast sono ancora in fase di definizione, ma alla domanda su una sua possibile partecipazione, la moglie di Clemente Russo ha così risposto:

Io al GFVip? In molti mi hanno detto che io sarei portata per i reality, forse perché sono una persona vera e non seguo un copione, non avendo modificato il mio carattere per piacere al pubblico. Al momento non saprei cosa dirti, io le mie decisioni le prendo di pancia.

L'Isola dei Famosi come sfida con se stessi

Ovviamente si tratterebbe di realtà diverse e, come spiegato anche dalla ex naufraga, ciò che si vive sull'Isola dei Famosi ha molto a che fare con la capacità di mettersi alla prova con se stessi, sfidando i propri limiti e ponendosi sempre nuovi obiettivi, un modus operandi che nella sua vita Laura Maddaloni ha adottato tante volte, essendo una sportiva: