Laura Maddaloni: “Luxuria sleale, il pubblico ha cambiato opinione a causa sua” Eliminata all’Isola dei famosi, Laura Maddaloni attacca l’opinionista Vladimir Luxuria. La ritiene colpevole per i giudizi negativi espressi dal pubblico nei suoi confronti.

A cura di Stefania Rocco

Laura Maddaloni (Foto IPA) e Vladimir Luxuria

La responsabilità del dissenso manifestato dal pubblico dell’Isola dei famosi nei confronti di Laura Maddaloni sarebbe da attribuire a Vladimir Luxuria. Lo dichiara l’atleta e moglie di Clemente Russo, ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio5. Dopo lo scontro in diretta all’Isola, Laura torna sull’argomento e attacca l’opinionista che non solo non le avrebbe mai manifestato alcun tipo di supporto, ma avrebbe addirittura contribuito a fomentare il malcontento nei suoi confronti.

Laura Maddaloni: “Atteggiamento di Luxuria di pessimo gusto”

Ospite di Barbara D’Urso, Laura ha attaccato l’opinionista dell’Isola a pochi giorni dal loro scontro in diretta tv: “Ho trovato di pessimo gusto quello che ha fatto Vladimir. Poi ho avuto la possibilità adesso di guardare un po’ i social e ho la conferma”. Ha quindi posto l’accento sulla palese soddisfazione manifestata Luxuria di fronte alla sua eliminazione: “Anche il suo atteggiamento quando sono uscita da L’Isola ed è finito il mio percorso. Ogni concorrente lascia un pezzo del proprio cuore e del proprio fisico su quell’Isola. Fare delle battute e delle smorfie dietro quando ormai ero eliminata è esagerare ed essere di pessimo gusto”.

“Da Luxuria giudizi e non opinioni, doveva essere imparziale”

La donna ha quindi accusato Luxuria di essere stata parziale, scelta che ritiene frutto di un atteggiamento poco consono alla figura di un’opinionista super partes: “Perché Vlady è come un arbitro e può parlare di quello che vede, ma non far trasparire le preferenze. Lei ha esagerato dal primo giorno. Quello che non mi piace sono le cose non leali. Lei doveva dare delle opinioni e non dire chi preferiva”. Si è quindi difesa, ribadendo di non essere una persona aggressiva: