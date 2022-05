Accusò Nicolas Vaporidis di averla aggredita, Laura Maddaloni: “Non vogliono che ne parli” “Dall’Isola dei famosi mi è stato detto che questa cosa non deve uscire fuori”, Laura Maddaloni lancia una bomba dopo le accuse mosse a Nicolas Vaporidis. Aveva dichiarato che il naufrago le avrebbe “messo le mani addosso”.

A cura di Stefania Rocco

Laura Maddaloni lancia una nuova bomba sull’ultima edizione dell’Isola dei famosi. È accaduto durante un acceso confronto con Vladimir Luxuria nello studio di Pomeriggio5. La campionessa ha affrontato l’opinionista dopo averle attribuito parte della responsabilità per la sua eliminazione. “Non mi è piaciuto che mi abbia etichettato come una donna aggressiva. L’ho detto perché la stimo e perché l’ho ammirata per come ha combattuto l’ignoranza delle persone”, è stata la premessa di Laura.

Vladimir Luxuria: “Perché Laura Maddaloni mi è scaduta”

Ma Vladimir ha risposto a ogni accusa, spiegando alla naufraga i motivi che l’hanno spinta ad attaccarla: “Un’opinionista critica, mette in rilievo atteggiamenti che reputa poco consoni al programma. L’ho fatto anche con Floriana che però non è andata nelle trasmissioni a dire che avevo influenzato il pubblico. Penso che l’avrebbero eliminata con percentuali molto alte anche se non avessi detto nulla. Parlo di un atteggiamento verbale aggressivo. Hai fatto anche cose che non mi sono piaciute. Mi sei scaduta quando hai barato durante una gara. Hai fatto un’accusa a Nicolas terribile e non vera. Hai detto che ti aveva messo le mani addosso”. Ed è in quel preciso frangente che, complice la foga, Maddaloni si lascia sfuggire che le sarebbe stato chiesto di mantenere il riserbo sulla questione:

Perché, tu c’eri? C’è un patto tra me e lui. Questa cosa qua, e mi è stato detto dal programma, non deve uscire fuori. Ci siamo chiariti io e lui. C’eri per sapere che cosa ha fatto con me? Perché non parli di me come donna, mamma e campionessa? È accaduto qualcosa in passato tra noi e non lo ricordo? Devi darci un taglio ed essere più serena, hai qualche demone contro di te che ancora non hai combattuto.

Laura Maddaloni aveva accusato Nicolas Vaporidis di averla aggredita

Le accuse di Laura risalgono a inizio maggio, poco prima che la donna fosse eliminata dal pubblico dell’Isola. Maddaloni sosteneva che Vaporidis le avesse messo le mani addosso, una denuncia che aveva provocato la furibonda reazione di Clemente Russo. “Mi stanno minacciando”, aveva fatto sapere l’attore, “Clemente ha detto che mi farà un c*** così”. Parole pesanti che avevano costretto Alvin a intervenire: “Basta con questa aggressività, è un gioco”.