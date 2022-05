Minacce a Nicolas Vaporidis, Alvin contro Clemente Russo e Laura Maddaloni: “Basta aggressività” Esplode il caso Clemente Russo-Laura Maddaloni, Alvin li rimprovera: “È un gioco, basta con queste minacce”.

Clemente Russo e Laura Maddaloni sono un vero e proprio caso all'Isola dei Famosi. Sono al centro di tutte le dinamiche, forse anche troppo al punto che Alvin in diretta deve redarguirli per minacce. Ilary Blasi non se la fa scappare quando sente Alvin dire: "Non ci sono minacce, è un gioco". Ma chi ha minacciato chi? La richiesta di Ilary Blasi viene soddisfatta da Nicolas Vaporidis: "Clemente Russo ha detto che me lo fa così". E Laura Maddaloni trasale: "Mandate via me a questo punto".

Il riprovero di Alvin

Dopo il gioco della pelota honduregna, gli animi sono tornati a surriscaldarsi e Alvin è intervenuto: "Nessuno deve minacciare nessuno, è un gioco". Poi dopo l'intervento di Ilary Blasi, Alvin specifica: "Ricordavo ai naufraghi di scendere un po' con l'aggressività perché siamo sempre in un gioco. È a causa di queste dinamiche delle ultime ore". Nicolas Vaporidis esce allo scoperto: "Hanno minacciato me, Clemente mi ha minacciato. Hanno detto che me lo fa così".

Il rimprovero di Alvin

Lo sfogo di Laura Maddaloni

A quel punto, Laura Maddaloni minaccia di andare via: "Voglio andare via, mandate via me. È dal primo giorno che si sono accaniti contro di noi, ma perché?". Clemente Russo cerca di difendere sua moglie e successivamente prende la parola: "Dobbiamo un attimo calmarci". Successivamente in Palapa, Clemente Russo attacca Nicolas Vaporidis: "Ci ha attaccato, dice che io e Laura Maddaloni siamo due complottisti. Io gli ho detto che gli faccio un culo così ma con le parole dentro la Palapa. Tutto qui. Allora vorrei che Blind spiegasse chi è davvero Nicolas Vaporidis". Nella Palapa, Blind in lacrime svela: "Nicolas mi ha detto che vorrebbe arrivare in finale con me e con il nostro gruppo. Dopo una settimana, l'ha ribadito anche ad Estefania però alla fine l'ha nominata. Lui con dieci persone ha fatto lo stesso gioco". Vaporidis parla male di alcuni e la stessa cosa ha fatto di là. Gli animi si sono surriscaldati.