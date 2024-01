Scherzo al GF per Marco Maddaloni: Sergio D’Ottavi inscena una finta eliminazione in casa Nel pomeriggio alcuni concorrenti rimasti nella casa del GF si sono divertiti con uno scherzo organizzato per Marco Maddaloni. Sergio, Perla, Greta, Monia, Federico e Stefano gli hanno fatto credere che uno tra loro sarebbe stato immediatamente eliminato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Nella casa del Grande Fratello questo pomeriggio i concorrenti sono stati divisi. Una parte degli inquilini ha trascorso la giornata lontani dalla Casa, senza le telecamere, mentre altri, tra cui Marco Maddaloni, Sergio D'Ottavi, Perla Vatiero, Monia La Ferrera, Greta Rossetti e Stefano Miele, sono rimasti tra le mura di Cinecittà. Per intrattenersi, i concorrenti rimasti davanti alle telecamere hanno organizzato uno scherzo a Marco Maddaloni: gli hanno fatto credere che qualcuno tra loro sarebbe stato eliminato in serata.

Lo scherzo a Marco Maddaloni

Lo scherzo nella casa del GF è partito questo pomeriggio quando Sergio D'Ottavi ha deciso di leggere un finto comunicato ai concorrenti in casa: "A causa delle continue liti e divisioni all'interno della casa, oggi due persone dovranno abbandonare il reality. Motivo per cui siete stati separati. Le persone rimaste in casa dovranno eliminare una delle 10 in tugurio, e viceversa". Ha fatto credere che qualcuno, tra loro, sarebbe stato eliminato a seguito di una nomination flash. Tutti erano a conoscenza della verità, eccetto Marco Maddaloni che, dopo aver ascoltato attentamente le parole del suo inquilino, è rimasto perplesso e dispiaciuto. Dopo le nomination, la più votata è stata Monia La Ferrera. La concorrente si è così alzata dal divano e inscenando un pianto, ha iniziato a fare le valigie. Si è trovata Marco Maddaloni accanto, pronto a rassicurarla: "Lascerai tanto al GF, poi ci vediamo a Napoli. Dici a mia moglie che la amo".

Dopo i saluti, i concorrenti hanno deciso di rivelare la verità a Marco Maddaloni. Quest'ultimo credeva che si trattasse di uno scherzo fatto dal reality: "Lo abbiamo organizzato noi" ha rivelato Sergio prima di far partire un trenino al quale tutti hanno partecipato saltellando.

Perché 10 concorrenti non sono in Casa

Il Grande Fratello questo pomeriggio ha deciso di fare una sorpresa ai "veterani" del reality: ha regalato un "pomeriggio di assoluto relax" ad Anita, Beatrice, Fiordaliso, Giuseppe, Grecia, Letizia, Massimiliano, Paolo, Rosy e Vittorio, facendoli uscire dalle mura di Cinecittà per alcune ore. Stando ai video condivisi su X dagli utenti, si troverebbero in Tugurio.