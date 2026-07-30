Chi è Alessia D’Alessandro, futura moglie di Luigi Di Maio: l’impegno in politica e la nascita del figlio Gabriel

Luigi Di Maio ha annunciato il matrimonio prossimo con Alessia D’Alessandro, già madre di suo figlio Gabriel: 34enne italo-tedesca, ha alle spalle studi tra Parigi e Brema e una candidatura con il M5S nel 2018.

A poche ore dall'annuncio del prossimo matrimonio con Luigi Di Maio, l'attenzione si è accesa su Alessia D’Alessandro. Ex modella, poliglotta ed esperta di cooperazione internazionale, la 34enne italo-tedesca ha alle spalle studi tra Parigi e Brema e una candidatura con il M5S nel 2018. Ritrovatisi nel 2022 e già genitori del piccolo Gabriel, la coppia è pronta a dire sì in Campania. Un profilo riservato e lontano dai riflettori che unisce competenze tecniche e un riserbo sulla vita privata.

Dalla Germania a Parigi: la formazione di Alessia D'Alessandro

Nata nel 1990 da padre italiano e madre tedesca, Alessia D’Alessandro incarna la definizione di cittadina europea. Cresciuta bilingue e fluente in cinque lingue (italiano, tedesco, inglese, francese e spagnolo), ha mosso i primi passi nel mondo della moda a Milano come modella, ma poi ha scelto di investire sulla carriera accademica. Ha studiato prima a Parigi all'Università di Sciences Po e successivamente a Brema, specializzandosi in Economia Politica e Cooperazione Internazionale. Una preparazione che l'ha portata a lavorare come consulente nel settore delle politiche pubbliche presso la Wirtschaftsrat, un'associazione economica legata alla CDU a Berlino.

Il debutto politico nel 2018 e l'inizio della storia con Di Maio

È stato proprio durante il periodo tedesco che il nome di Alessia D’Alessandro è emerso per la prima volta alle cronache italiane. In occasione delle elezioni politiche del 2018, seguite da vicino anche da Fanpage.it, Luigi Di Maio la presentò come una delle "punte di diamante" delle candidature pentastellate nel collegio del Cilento/Agropoli. Presentata come un cervello di ritorno capace di portare competenze europee, la sua candidatura fece discutere, ma non risultò eletta in Parlamento. Tra i due non nacque subito la scintilla. Dopo essersi persi di vista per anni, la storia d'amore è sbocciata solo nel 2022: Di Maio, ormai lontano dalla politica attiva, si trovava a Berlino per incontrare alcuni amici e la invitò per un caffè. Da lì l'inizio di una relazione solida trascorsa tra la Germania e Roma.

La nascita del figlio Gabriel

Negli anni successivi la coppia ha sempre mantenuto una riservatezza quasi assoluta sulla vita privata. Nel settembre del 2024 la loro unione è stata coronata dalla nascita del primo figlio, Gabriel. L'annuncio del matrimonio, reso noto dallo stesso Di Maio in un'intervista a Chi, è maturato dopo una proposta romantica a Berlino. Il sacramento è destinato a essere celebrato in Campania e rappresenta l'epilogo naturale di una storia vissuta nell'intimità e nella discrezione.