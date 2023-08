Bufera su Paris Hilton, in vacanza alle Hawaii a pochi chilometri dalle zone distrutte dagli incendi Bufera su Paris Hilton. L’ereditiera, insieme al compagno Carter Reum e al figlio Phoenix, è in vacanza a Maui, a meno di 50 chilometri dai luoghi degli incendi. Il viaggio intrapreso nonostante l’agenzia del turismo delle Hawaii avesse implorato i viaggiatori di posticipare le partenze.

A cura di Stefania Rocco

Bufera su Paris Hilton, in vacanza a alle Hawaii a pochi chilometri dai luoghi distrutti dagli incendi. L’ereditiera, insieme al compagno Carter Reum e al figlio Phoenix, di 7 mesi, è partita per l’isola di Maui, distante poco meno di 50 chilometri dai luoghi distrutti dagli incendi che hanno provocato quasi 100 vittime. Hilton e la sua famiglia sono ospiti di un resort a Wailea, poco distante da Lahaina, città devastata dalle fiamme. Sono arrivati martedì, lo stesso giorno in cui sono scoppiati gli incendi.

L’appello dell’agenzia del turismo delle Hawaii

L’agenzia del turismo delle Hawaii aveva implorato i turisti di posticipare i viaggi già programmati per permettere ai residenti di fare affidamento su tutte le risorse possibili. Avevano inoltre chiesto ai visitatori già presenti di andare via per permettere ai resort di liberare camere da destinare all’accoglienza degli sfollati. “Sta aiutando. Maui ha un posto speciale nel suo cuore e Paris ha raccolto provviste e le ha portare ai rifugi e a coloro che ne avevano bisogno”, ha fatto sapere al Daily Mail una fonte vicina all’ereditiera.

Jason Momoa: “Non andate in vacanza alle Hawaii”

È recente l’appello lanciato dall’attore hawaiano Jason Momoa che ha prestato il suo volto e la sua popolarità per scoraggiare i viaggi di piacere alle Hawaii. “Siamo sconvolti e affranti per i nostri amici e ‘ohana di Maui che sono stati colpiti dai recenti incendi”, ha scritto l’attore in un post su Instagram, “Martedì 8 agosto 2023, una terribile combinazione di siccità-uragano ha provocato incendi diffusi sull'isola di Maui. Le famiglie sono state costrette a evacuare con poco preavviso e molte sono fuggite con i soli vestiti che avevano addosso. Continuano ad arrivare informazioni su feriti e vittime. La città di Lahaina è stata distrutta. Anche molte altre località di Maui sono state colpite. Continuiamo a inviare preghiere a questa incredibile comunità. Maui non è il posto dove fare le vostre vacanze adesso. NON VIAGGIATE VERSO MAUI. Non convincetevi che la vostra presenza sia necessaria sull’isola, che adesso sta soffrendo pesantemente. Mahalo a tutti coloro che hanno donato e mostrato aloha alla comunità in questo momento di bisogno”.