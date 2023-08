“Come un bomba, Maui sembra zona di guerra”, il disastro degli incendi alle Hawaii: almeno 53 morti “Il cambiamento climatico è qui e sta colpendo le nostre isole”, ha affermato il governatore delle Hawaii, aggiungendo: “Non abbiamo mai sperimentato un incendio come questo prima d’ora”,

A cura di Antonio Palma

“Una catastrofe e il più grande disastro naturale di sempre per le Hawaii”, non trovano altre parole le autorità locali per descrivere quanto accaduto a Maui dopo che i devastanti incendi hanno raso al suolo la principale cittadina della piccola isole delle Hawaii, Lahaina, facendo decine di morti e feriti. Il bilancio delle vittime per ora parla di 53 morti accertati ma purtroppo è destinato a crescere perché all’appello mancano ancora decine di dispersi in tutta l’Isola. L’unica nota positiva è che tra i pazienti in cura presso per lesioni da incendio, nessuno è in terapia intensiva come ha confermato l’ospedale oggi.

I roghi hanno lasciato una devastazione totale, come si vede benissimo dalle immagini aeree che giungono da Maui. Lahaina è ridotta a un cumulo di macerie fumanti e praticamente non esiste più nulla nel centro città. Proprio qui si registra il numero di vittime maggiori ma anche di persone disperse che nella caotica evacuazione sono scomparse nel nulla. "Qualunque cosa nel centro della città è completamente distrutto" ha confermato il sindaco della cittadina, meta preferita di tanti turisti.

Mentre i roghi sembrano ormai sotto controllo, i soccorsi alla popolazione proseguono ma le autorità devono ancora stabilire effettivamente quante persone mancano ancora all’appello, come ha confermato il capo della polizia di Maui John Pelletier. Molte delle vittime del resto devono essere ancora identificate perché trovate carbonizzate. "Faremo del nostro meglio per identificare coloro che sono morti in modo che le famiglie possano avere i loro corpi", hanno spiegato le autorità.

Migliaia di persone a Maui sono ora senza casa e dovranno essere ospitate in alloggi, lo ha spiegato il governatore delle Hawaii Josh Green, spiegando che è intenzione dello stato cercare inizialmente 2.000 stanze per soddisfare le esigenze abitative. Molti compagnie aeree stanno portando i cittadini di Maui e i turisti nelle isole vicine, come confermano fonti locali Fanpage.it e in tutta l'isola è stato dichiarato lo stato d'emergenza e tutti i viaggi verso questa popolare destinazione turistica sono stati fortemente sconsigliati.

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, giovedì ha approvato la dichiarazione di emergenza per Maui, che consentirà di utilizzare gli aiuti federali per aiutare le aree colpite dagli incendi. Ha promesso che la risposta federale assicurerà che "chiunque abbia perso una persona cara, o la cui casa sia stata danneggiata o distrutta, riceva immediatamente aiuto".

"Il cambiamento climatico è qui e sta colpendo le nostre isole", ha affermato il governatore delle Hawaii. "Non abbiamo mai sperimentato un incendio come questo prima d'ora", ha detto Green alla conferenza stampa di giovedì sera, menzionando che lo stato è stato colpito da incendi in precedenza, ma in gran parte in spazi aperti. È stato uno "shock vedere gli effetti dell'uragano Dora influenzare lo stato in questo modo da centinaia di miglia di distanza. Penso che lo stiamo vedendo in molte parti diverse del mondo, incendi dalla California al Colorado” ha detto Gree, aggiungendo: “La situarono è difficile ora, siamo in un momento in cui il riscaldamento globale è combinato con il rafforzamento delle tempeste e della siccità”.