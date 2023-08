Video di

Le Hawaii bruciano: salgono a 36 i morti per gli incendi sull’isola di Maui, 11mila gli sfollati I roghi che stanno devastando le Hawaii hanno causato almeno 36 vittime, ma il bilancio potrebbe essere ancora provvisorio.

A cura di Davide Falcioni

Continuano gli incendi alle Hawaii che stanno devastando da ieri la contea di Maui. A rendere più difficili gli interventi per sedare i roghi, l’uragano Dora che alimenta le fiamme, favorendo la diffusione dei roghi.

Si aggrava di ora in ora il bilancio degli incendi che da ieri stanno devastando la contea di Maui, nello stato americano delle Hawaii: le vittime accertate infatti sono 36, come ha reso noto un comunicato stampa rilasciato dalle autorità locali, ma il numero dei morti potrebbe salire già a partire dalle prossime ore. La governatrice Sylvia Luke ha dichiarato che i roghi non sono ancora sotto controllo e che "la strada per la ripresa sarà lunga". Le fiamme, infatti, hanno distrutto centinaia di case e aziende: "Dobbiamo trovare un modo per aiutare molte persone nei prossimi anni", ha detto Luke.

Incendi Hawaii, almeno 11mila persone evacuate dall'isola

Proseguono intanto le evacuazioni: il direttore del Dipartimento dei trasporti delle Hawaii, Ed Sniffen, ha reso noto nel corso di una conferenza stampa che oltre 11mila persone ieri sono state evacuate da Maui, tra loro soprattutto non residenti che si sono affrettati a lasciare l'isola tra non poche difficoltà. Diversi aerei, infatti, ieri sono decollati semi-vuoti perché le fiamme hanno raggiunto anche le strade che conducono all'aeroporto, impedendo a molte persone di raggiungere lo scalo. Per questa ragione la Contea di Maui ha organizzato decine si autobus che sono stati presi d'assalto da centinaia di persone terrorizzate.

Leggi anche Incendio nella discarica abusiva di Ponte Mammolo: bruciano rifiuti e alcune baracche

Gettati 150mila litri d'acqua sui roghi

Gli elicotteri militari hanno sganciato ieri circa 150mila litri d'acqua sulle zone interessate dai roghi, che stanno divorando molte zone residenziali. La Guardia Costiera ha confermato all'emittente Cbs che decine di persone sono state tratte in salvo a Lahaina dalle acque dell'Oceano, dove si erano gettate per cercare salvezza da caldo e fumo intensi. Gli incendi sono alimentati dai venti causati dall'alta pressione sul Pacifico settentrionale e dall'uragano Dora, che rende l'aria anche molto secca. L'uragano, di categoria 4, sta transitando a sud dell'arcipelago, a centinaia di chilometri di distanza.

A complicare la situazione, il servizio di chiamata di emergenza 911 non funzionava in alcune delle aree colpite. "Il 911 non funziona. I servizi di telefonia mobile non funzionano (…) e questo è parte del problema. La Contea di Maui non può comunicare con i residenti", ha dichiarato Sylvia Luke governatrice ad interim delle Hawaii. La situazione è "molto seria e drammatica", ha aggiunto. Le evacuazioni sono "in corso", ha proseguito, senza poter dire quante persone siano state colpite. Hawaiian Electric, fornitore di energia che serve il 95% degli 1,4 milioni di residenti delle Hawaii sulle isole di Oahu,Maui, Hawaii, Lanai e Molokai, ha avvertito che oltre 12.000 utenti a Maui non hanno elettricità.