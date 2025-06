Emergenza incendi in Grecia, l’isola di Chios brucia da 3 giorni: le fiamme divorano i boschi Tre incendi sono divampati nei giorni scorsi nell’isola di Chios, in Grecia, dove 444 pompieri stanno provando a spegnere le fiamme: ieri è stato proclamato lo stato d’emergenza. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Dario Famà

Le fiamme non accennano a spegnersi all‘isola di Chios, in Grecia, dove tre incendi stanno divampando nei boschi locali. Si tratta di una situazione difficile da gestire, che sta richiedendo l'impegno di oltre 444 pompieri con 85 veicoli, provenienti da ogni angolo del Paese. Importante anche il supporto di 30 volontari, che si stanno già adoperando per spegnere il fuoco.

Gli incendi si sono scatenati domenica scorsa in tre punti diversi nell'area forestale di Kofinas, poco fuori dalla città di Chios. I residenti dell'area di Agios Makarios Vrontados, vicina al luogo divorato dalle fiamme, hanno ricevuto una segnalazione dal 112, ordinando loro di spostarsi nella spiaggia di Vrontados. Nel frattempo, sono stati evacuati anche nei territori di Paryfes, Gialourika, Panagia Voitheia, Agios Panteleimonas e Kastrominas. Ad oggi, sono 20 gli insediamenti abbandonati precauzionalmente.

Ieri la situazione è peggiorata in alcune zone della Grecia, cosa che ha portato il Segretario Generale della Protezione civile Nikos Papaefstathiou a dichiarare lo stato d'emergenza in tutta l'isola. Si tratta di una misura che terminerà il 22 luglio e che permetterà il dispiegamento di mezzi e risorse straordinarie. Nello stesso giorno, sono stati inviati oltre 170 pompieri da Atene, Salonicco e altre città greche, che si aggiungono a quelli già presenti sul posto.

Ancora non è chiaro cosa abbia scatenato le fiamme, ma le forze dell'ordine elleniche stanno indagando, ipotizzando un possibile incendio doloso. Particolarmente importante è preservare anche le piantagioni di lentisco, pianta da cui si produce il mastice, prodotto principale fornito dall'isola di Chios che già nel 2012 aveva vissuto un grande ridimensionamento, proprio a causa di un incendio.

Foto della Protezione Civile e Umanitaria dell’Unione Europea

Le tre aree maggiormente interessate sono quelle che vanno da Karyes a Kleidou, la zona compresa tra Vrondados, Agios Markos e Agios Makarios e da Korakari alla città di Chios. Alcuni danni sono stati segnalati sul territorio, dove le fiamme hanno provocato l'interruzione dell'elettricità a Vrontados.

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Reuters, per far fronte all'emergenza incendi sono stati assunti 18000 vigili del fuoco.