video suggerito

Incendio nella notte in una palazzina di Trieste, 25 sfollati e 11 intossicati: tra loro anche bambini Un incendio ha avvolto nella notte una palazzina di 5 piani, costringendo 25 persone a lasciare le loro case e causando un’intossicazione ad altri 11 condomini. Ricoverato in condizioni più gravi il proprietario dell’appartamento nel quale è scoppiato l’incendio. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Gabriella Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tanta paura nella notte per un incendio divampato in una palazzina di via Galilei a Trieste. Le fiamme hanno avvolto un palazzo di 5 piani: il rogo sarebbe scoppiato al secondo piano per poi avvolgere anche il terzo. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco con ambulanze del 118 e la Polizia.

La struttura è stata evacuata mentre undici sono le persone trasportate in pronto soccorso per intossicazione. Tra loro vi sono anche alcuni bambini che però, sempre stando alle informazioni note, se la sono cavata con poco. La persona in condizioni più gravi sarebbe quella dell'appartamento posto al secondo piano, lì dove è scoppiato l'incendio.

Salvati dai vigili del fuoco anche gli animali da compagnia rimasti intrappolati nei diversi appartamenti dello stabile. La nottata di lavoro per i vigili del fuoco ha permesso a tutti di superare l'incidente senza troppe conseguenze, anche se in 25 hanno dovuto abbandonare le loro case. Al momento non sono note le cause del rogo, ma gli accertamenti del caso chiariranno quanto prima l'accaduto.

Il tutto sarebbe infatti accaduto in piena notte, quando i residenti erano già addormentati. L'afa e le temperature elevate hanno poi permesso alle fiamme di avvolgere gli appartamenti tra secondo e terzo piano, costringendo di fatto i proprietari ad allontanarsi in fretta e furia.

Tra i primi tratti in salvo dai soccorritori vi sarebbero due genitori con bambini che sono stati trasportati in pronto soccorso in condizioni apparentemente un po' più serie di quelle dei loro vicini. Fortunatamente però, dopo le cure del caso da parte dei medici, anche loro hanno potuto lasciare il nosocomio senza gravi conseguenze per la salute. Gli sfollati hanno dovuto organizzarsi per il resto della notte dopo essere stati tratti in salvo e visitati in pronto soccorso.