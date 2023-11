Bruno Vespa ricorda il fratello Stefano: “Un infarto l’ha portato via, mi sono sentito orfano” Ospite di Verissimo, Bruno Vespa ha ricordato il fratello Stefano, morto nel marzo 2022 all’età di 64 anni. “Un infarto l’ha portato via una mattina, mi sono sentito orfano “, ha raccontato il noto giornalista con la voce rotta dall’emozione.

A cura di Elisabetta Murina

Ospite di Verissimo, nella puntata del 26 novembre, Bruno Vespa ha ricordato il fratello Stefano. A sua volta giornalista, è morto all'improvviso all'età di 64 anni nel marzo del 2022, provocando un immenso dolore al noto conduttore. Dolore che ha deciso di racontare a Silvia Toffanin, ripercorrendo il loro rapporto.

Bruno Vespa ricorda il fratello Stefano

Chiacchierando con Silvia Toffanin, Bruno Vespa ha ricordato l'amato fratello Stefano, venuto a mancare nel marzo 2022 all'età di 64 anni. "Mio fratello purtroppo se ne è andato troppo presto", ha raccontato il noto giornalista. Poi ha ricordato il giorno della sua scomparsa, avvenuta a causa di un infarto improvviso: "Se ne è andato una mattina, con la sua borsa del nuoto vicino alla porta, un infarto se l'è portato via. Mi sono sentito orfano, lui era la parte seria della famiglia, più rigoroso e scrupoloso". Uno stretto legame ha da sempre unito i due: "Non volevo essere figlio unico, è nato quando avevo 13 anni. Un giornalista brillantissimo e stimatissimo".

La morte di Stefano Vespa, giornalista e fratello di Bruno

Stefano Vespa, come il fratello Bruno, iniziò a lavorare nel mondo del giornalismo fin da giovane. Dopo la laurea in giurisprudenza, divenne collaboratore del giornale romano Il Tempo per 23 anni, fino a diventarne uno dei caporedattori. Poi approdò al settimanale Panorama, dove rimase per 12 anni. Si occupò principalmente di politica e cronaca. La sua carriera si spostò poi all'informazione online, in particolare verso al testata Formiche.net.