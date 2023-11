Giorgino: “In Rai dopo un colloquio con Bruno Vespa, dovetti studiare dizione a mie spese” Dopo l’addio al TG1, Francesco Giorgino torna in onda con un nuovo programma. L’ex mezzobusto del telegiornale della prima rete nazionale condurrà XXI Secolo.

A cura di Stefania Rocco

A più di un anno dall’addio al Tg1, Francesco Giorgino torna a condurre un programma Rai. Sarà il volto di XXI Secolo, trasmissione di approfondimento “nel senso strettissimo della parola”. “Un tema lo affronteremo facendo data journalism, quindi partendo dalle evidenze empiriche dei dati, e poi con un’intervista a un politico di alto livello o a un dirigente d’azienda di quelli che rappresentano il nostro Paese all’estero. In chiusura di puntata, ci sarà un faccia a faccia sul futuro con un grande nome del mondo della cultura o dello sport”, ha anticipato il giornalista al Corriere della Sera.

L’addio “doloroso” al TG1 e le indiscrezioni sulle tensioni con Monica Maggioni

Risale al luglio 2022 l’addio al TG1. “Doloroso”, commenta, “parliamo di trent’anni della mia vita. Ma prima o poi poteva capitare. A luglio dell’anno scorso mi è stato comunicato che non avrei più condotto l’edizione delle 20. Insieme all’azienda, poi, abbiamo trovato delle soluzioni che mi hanno permesso di diventare direttore e conduttore di programmi”. Nel mezzo, le indiscrezioni relative al presunto difficile rapporto con l’allora direttrice Monica Maggioni, oggi responsabile della Direzione Editoriale per l'Offerta informativa.

La carriera in Rai e il primo colloquio con Bruno Vespa

Giorgino ricorda quindi gli esordi in Rai, azienda alla quale arrivò dopo un primo colloquio con Bruno Vespa: “Riuscii a ottenere un colloquio con Bruno Vespa, allora direttore del Tg1. Mi fece fare una prova di stand-up, come se fossi un inviato. Feci come mi disse: mi misi in piedi e iniziai a parlare davanti a lui. Mi disse ‘vai bene ma si sente troppo l’accento pugliese, ti serve subito un corso di dizione’. Mi precipitai a fare un corso di dizione, ovviamente a mie spese”. Quindi il debutto a UnoMattina nonostante i desideri del padre che lo avrebbe voluto Pm: “Mio papà desiderava per me un futuro da pubblico ministero. E questo era già abbastanza singolare, considerando che lui fa l’avvocato. Ricordo che diceva spesso ‘sai, ti vedrei bene con la toga indosso’. Pubblico ministero o comunque un futuro da giurista”.