Assalto alla Rai, Bruno Vespa nel mirino di Mediaset? Arriva la smentita: “Nessuna offerta” Stando a un’indiscrezione del Foglio, dal Biscione sarebbe arrivata un’offerta economica importante di Mediaset, alla quale Vespa avrebbe detto no. Fonti di Fanpage.it smentiscono categoricamente l’ipotesi di una proposta del Biscione al giornalista. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Se il passaggio di Amadeus al Nove a partire dal prossimo anno sembra ormai cosa fatta, stando almeno a quanto dice il suo amico Fiorello, il conduttore di Affari Tuoi e degli ultimi cinque Festival di Sanremo potrebbe non essere il solo nome storico dell'azienda oggetto di interesse da parte degli altri poli televisivi generalisti. È indiscrezione delle ultime ore che anche Bruno Vespa, decano di Rai1, sarebbe stato raggiunto da una proposta di Mediaset. Nell'indiscrezione riportata da Il Foglio si parla anche di cifre specifiche e sembra che da Cologno Monzese sarebbe arrivata un'offerta di un milione di euro in più rispetto a quanto percepisce attualmente il giornalista in Rai. Proposta alla quale Vespa avrebbe detto di no, ringraziando con cortesia.

Un'ipotesi, va detto, che si inserirebbe alla perfezione nello scenario televisivo attuale di generale assalto alla Rai e ai suoi gioielli, in cui Mediaset, in linea con quanto fatto lo scorso anno, punterebbe all'idea di continuare a cercare rinforzi esterni soprattutto se legati al comparto giornalistico, considerando gli ingressi di nomi come Berlinguer e Myrta Merlino dei mesi scorsi.

Smentita la proposta a Vespa da parte di Mediaset

Al di là della verosimiglianza e della coerenza di un'operazione simile, pare tuttavia che non ci sarebbe nulla di concreto nell'ipotesi riportata dal quotidiano. Stando a fonti di Fanpage.it accreditate, non ci sarebbe stata nessuna proposta di Mediaset a Bruno Vespa. Il giornalista Rai, che ormai guida Porta a Porta da quasi 30 anni e dalla scorsa stagione conduce anche lo spazio dell'access con la striscia quotidiana Cinque Minuti, non sarebbe quindi oggetto di interesse da parte di Cologno Monzese.

Il momento di vulnerabilità della Rai

Inutile dire che questa ipotesi si inserisce nello scenario di generale vulnerabilità che caratterizza la Rai degli ultimi mesi. Il servizio pubblico, che si appresterebbe a perdere un altro cavallo di razza come Amadeus dopo il clamoroso addio di Fazio della scorsa stagione, è preda di una narrazione che vuole l'azienda indebolita da una dirigenza eccessivamente condizionata dall'influenza politica della maggioranza e, soprattutto, incapace di preservare i suoi volti di riferimento. Un problema di tipo reputazionale che, senza dubbio, può aprire spazi interessanti per la concorrenza delle Tv private.