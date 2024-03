video suggerito

Stop ad Affari Tuoi, Bruno Vespa al posto di Amadeus nel Venerdì Santo di Rai1 Cambio di programma per Rai 1 nella serata del Venerdi Santo, con Affari Tuoi che lascia spazio allo Speciale Porta a Porta di Bruno Vespa con un approfondimento da Gerusalemme.

A cura di Andrea Parrella

Non c'è spazio per Affari Tuoi nel venerdì santo di Rai1. Il programma di Amadeus, campione di ascolti in questi mesi e vera rivelazione delle ultime due stagioni di Rai1, si ferma prima del weekend pasquale lasciando spazio alla programmazione speciale della rete per il giorno dell'appuntamento con la liturgia pasquale.

Affari Tuoi lascia spazio allo speciale Porta a Porta

Il quiz dell’access prime time di Rai 1, condotto tutti i giorni da Amadeus, non andrà in onda nella serata di venerdì 29 marzo 2024. Rai1 infatti onorerà le celebrazioni del Venerdì Santo facendo spazio allo Speciale “Porta a Porta” in onda alle 20.30 su Rai 1, subito dopo il Tg1. Il reportage di Bruno Vespa, che precederà l'abituale appuntamento con la Via Crucis, racconterà il dolore dei superstiti e l’angoscia di chi aspetta il ritorno degli ostaggi. In un presente segnato dalle operazioni militari all’interno della Striscia di Gaza, dalle sofferenze del popolo palestinese, dalla sfida degli insediamenti dei coloni sembra allontanarsi sempre più il sogno della pace.

Quando torna Affari Tuoi

Il ritorno di Affari Tuoi è quindi previsto per la regolare messa in onda domani di sabato 30 marzo 2024, quando Amadeus condurrà una nuova puntata del fortunatissimo gioco televisivo che è tornato, dopo diversi anni, a dettare legge nell'access prime time televisivo. Dalla scorsa stagione Amadeus ha infatti riesumato un format che pareva destinato a rimanere in soffitta dopo oltre 15 anni di successi, ridisegnando alcuni dettagli del format ma conservandone le caratteristiche principali. Una piccola rivoluzione che ha consentito al conduttore di dare vita a un vero e proprio fenomeno televisivo nelle ultime stagioni, visti i dati che confermano, al contempo, l'enorme popolarità del conduttore reduce da cinque Festival di Sanremo, e il funzionamento dei meccanismi di uno dei giochi televisivi più popolari degli ultimi anni.