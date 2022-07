Francesco Giorgino fuori dal Tg1 dopo 30 anni, un mese fa gli era stata tolta la conduzione Dopo lo scontro interno alla redazione del Tg1, il giornalista lascia ma resta in Rai. Come annuncia un comunicato del Cdr avrà la Direzione editoriale per l’offerta informativa.

A cura di Andrea Parrella

Francesco Giorgino lascia il Tg1 dopo circa 30 anni. Il giornalista, che dai primi anni Duemila era stabilmente uno dei volti dell'edizione delle 20 della testata giornalistica più seguita d'Italia, lascia la redazione del Tg1 per assumere un nuovo incarico in azienda alla Direzione editoriale per l'offerta informativa. A darne notizia è un comunicato del Cdr del Tg1 divulgato nelle scorse ore:

“Care colleghe e cari colleghi, la direttrice Maggioni ci ha comunicato che dal 14 luglio il vicedirettore Francesco Giorgino andrà alla Direzione editoriale per l’offerta informativa. Al collega, che lascia la nostra testata dopo circa 30 anni, gli auguri sinceri di buon lavoro da tutta la redazione e in bocca al lupo per questa nuova esperienza professionale”.

La spaccatura nella redazione del Tg1

La notizia dell'uscita di Giorgino dal Tg1 è figlia di quanto accaduto nell'ultimo mese, nel corso del quale si era parlato della rivoluzione di volti imposta al Tg1 dalla direttrice Monica Maggioni, in carica da pochi mesi. Giorgino, Laura Chimenti ed Emma D'Aquino, volti di riferimento dell'edizione delle 20, erano stati oggetto di una rotazione interna che, per volontà di Maggioni, ha portato a un cambio di conduzione dell'edizione della sera, con la nuova formazione del Tg delle 20 composta da Giorgia Cardinaletti, Valentina Bisti, Alessio Zucchini ed Elisa Anzaldo. Giorgino, Chimenti e D'Aquino dovevano essere inizialmente spostati alla conduzione dell'edizione del mattino, cosa che aveva generato non poche polemiche, con Giorgino stesso che si era detto impossibilitato ad allungare la sua copertura sui turni delle 6.30 del mattino.

A Francesco Giorgino, secondo ricostruzioni di Adnkronos, era stata comunicata la rimozione dall’edizione centrale del Tg1 delle 20 un’ora prima della messa in onda, lo scorso 15 giugno. "Grazie dell'attenzione e arrivederci a tutti", la frase ellittica con cui il giornalista aveva chiuso quell'edizione, un saluto a molti parso insolito. “Non sono autorizzato a parlare da disposizioni interne all’azienda”, aveva quindi spiegato il giornalista, raggiunto nelle ore successiva da Adnkronos, assicurando di aver già provveduto a gestire il caso tramite i suoi avvocati. “La vicenda è oggetto di valutazione da parte dei miei legali”.

Il destino di Laura Chimenti ed Emma D'Aquino

Vicenda che a questo punto sembra essersi chiusa proprio con l'incarico di Direzione editoriale annunciato nel comunicato del Cdr. Allo stesso tempo Laura Chimenti ha condotto per la prima volta il Tg1 delle 13.30 l'11 luglio, mentre per Emma D'Aquino si prospetta un periodo di assenza dalla conduzione del Tg1 per sopraggiunti impegni con un programma tutto suo su Rai3, presentato nel corso degli ultimi palinsesti.