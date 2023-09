Bruno Arena moriva un anno fa, il figlio: “Quanto ci manchi, senza di te è cambiato tutto” Il 27 settembre 2022, la morte di Bruno Arena. Il figlio Gianluca ha ricordato il comico del duo I Fichi d’India.

A cura di Daniela Seclì

Il 27 settembre 2022 moriva Bruno Arena. Il comico, che insieme a Max Cavallari aveva formato il duo dei Fichi d'India, nel 2013 aveva avuto un aneurisma che lo aveva costretto a ritirarsi dalle scena. L'affetto del pubblico e della sua famiglia nei suoi confronti, tuttavia, non è mai venuto meno. Il figlio Gianluca Arena ha ricordato il padre sui social con una foto che ritrae l'attore che porta sulle spalle Gianluca ancora bambino: "La mia missione è quella di fare (con te) tutti i passi che non hai potuto compiere…Tranquillo papà, adesso ti porto io".

Gianluca Arena e il messaggio in ricordo del padre Bruno

Nel giorno dell'anniversario della morte di Bruno Arena, il figlio Gianluca ha pubblicato su Facebook un messaggio per ricordarlo. Ha evidenziato quanto senta la sua mancanza e l'intenzione di condurre la sua vita senza lasciare che l'immagine del padre sbiadisca con il passare del tempo:

Un anno…365 giorni dopo…Come stai papà? Come va? Quanto ci manchi! Le cose qui vanno bene, ma tanto sono sicuro tu lo sappia. So che ci tieni d'occhio, tra un giro in bici e l'altro. Papà, in questo giorno, nel quale un anno fa è cambiato tutto voglio solo dirti grazie e informarti che la mia missione è quella di fare (con te) tutti i passi che non hai potuto compiere…Tranquillo papà, adesso ti porto io.

Le parole di Max Cavallari

Anche Max Cavallari ha ricordato Bruno Arena nel primo anniversario della sua morte. Il comico ha pubblicato una foto dell'amico ed è tornato con la mente alla favola vissuta insieme. Anche per lui, come per Gianluca Arena, il ricordo di Bruno è ancora vivo:

È passato un anno. La nostra è stata una vera favola. Ci siamo divertiti tantissimo, ma da lassù lo so che mi guardi e mi dai forza…

Max Cavallari ha concluso: "Ti amerò per sempre…aspettami".