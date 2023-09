Max Cavallari a un anno dalla morte di Bruno Arena: “Ti amerò per sempre, tu aspettami” È passato un anno dalla scomparsa di Bruno Arena. “È passato un anno”, scrive il comico via social postando una foto in ricordo dell’amico e collega inseparabile. “La nostra è stata una vera favola… Ci siamo divertiti tantissimo”, continua. “Ma da lassù lo so che mi guardi e che mi da forza”.

A cura di Giulia Turco

Ad un anno dalla morte di Bruno Arena, l’inseparabile amico e membro del duo comico Max Cavallari pubblica un messaggio dalla pagina social dei Fichi D’India. La notizia della sua perdita arrivava il 28 settembre 2022, lasciando un enorme vuoto nel mondo della comicità e dello spettacolo italiano.

Il messaggio di Max Cavallari per Bruno Arena

Amici inseparabili e colleghi di una vita, Max Cavallari e Bruno Arena per il pubblico erano conosciuti come una cosa sola. Ad un anno dalla morte di Arena, per Cavallari è ancora difficile pensarsi solo, senza di lui. “È passato un anno”, scrive il comico via social postando una foto in ricordo dell’amico. “La nostra è stata una vera favola… Ci siamo divertiti tantissimo”, continua. “Ma da lassù lo so che mi guardi e che mi da forza… Ti amerò per sempre… aspettami”, scrive in un post su Facebook. Poi ancora, sulla pagina Instagram dei Fichi d’India, Cavallari pubblica un messaggio che fa il pieno di commenti: “Ti avevo detto di non spegnere la luna , ma tu l’hai spenta …. Ma io la riaccendo… perché fichi si nasce … ma amici si diventa… Ti amerò per sempre".

La scomparsa di Bruno Arena

Lontano da diversi anni dalle scene, a seguito di un aneurisma, Bruno Arena si è spento all’età di 65 anni lo scorso settembre. A darne la notizia era stato il collega e amico di una vita Paolo Belli, condividendo un messaggio via social. “Non ero pronto, ma tanto non lo sarei mai stato, buon viaggio papà, lascio un vuoto immenso”, aveva aggiunto poco dopo il figlio Gianluca Arena. La notizia ha lasciato un vuoto e una tristezza immensi nel pubblico italiano, che negli ultimi anni aveva visto il duo dei Fichi D’India sempre meno presente sulle scene. Nel 2013 infatti Bruno Arena aveva subito un aneurisma, proprio durante lue prove di uno spettacolo dello Zelig. I problemi di salute lo avevano costretto alla sedia a rotelle e ad un lungo periodo di riabilitazione. Succedeva a 20 anni di distanza dall’incidente stradale che, negli anni ’80, lo aveva già messo a dura prova.