La scaletta del concerto di Max Pezzali in diretta stasera su canale 5: canzoni e ospiti al Circo Massimo “Circo Max” di Max Pezzali era uno degli eventi musicali più attesi dell’anno: nella meravigliosa cornice del Circo Massimo di Roma, il cantante si è esibito con alcuni dei personaggi più in voga del momento come Paola e Chiara, Colapesce Dimartino e tanti altri. Stasera su canale 5 la messa in onda alle 21:20.

A cura di Sara Leombruno

Il concerto "Circo Max" di Max Pezzali, che si è tenuto sabato 2 settembre 2023 al Circo Massimo di Roma, è stato uno degli eventi musicali più attesi del periodo. Proprio per questo, l'evento sarà trasmesso su canale 5 giovedì 7 settembre, in prima serata alle 21:20. Pezzali, indiscusso protagonista della stagione live italiana 2022/2023 con un tour che ha voluto celebrare i suoi 30 anni di carriera, ha scelto come ospiti alcuni dei personaggi più in voga del panorama musicale italiano. Oltre alle canzoni in scaletta, tra cui spiccano pezzi di successo come Hanno Ucciso L’Uomo Ragno o Nord Sud Ovest Est, c'è stato anche uno special set dal nome "Deejay Time".

La scaletta con le canzoni del concerto di Max Pezzali a Roma

La messa in onda del concerto comincerà in prima serata, alle 21:20, e terminerà dopo circa 3 ore e mezza, alle 00:45. Ecco la scaletta completa delle canzoni dell'evento:

1. Hanno ucciso l’uomo ragno

2. S’inkazza

3. Rotta per casa di dio con Riccardo Zanotti

4. Giovani wannabe con Riccardo Zanotti

5. La regola dell’amico con Dargen D’Amico

6. Dove si balla con Dargen D’Amico

7. Come deve andare

8. L’universo tranne noi

9. Ti sento vivere

10. Lo strano percorso

11. Sempre noi con Articolo 31

12. Domani smetto con Articolo 31

13. Sei un mito

14. La regina del celebrità

15. La lunga estate caldissima

16. Bella vera / musica leggerissima / nella notte con Colapesce Dimartino

Deejay Time

17. Intro + Gli anni con Lazza

18. Cenere con Lazza

19. Nessun rimpianto

20. Una canzone d’amore

21. Come mai

22. Medley (Nient’altro che noi / Eccoti / Io ci sarò / Se tornerai)

23. Quello che capita

24. Il grande incubo

25. La dura legge del gol con Gazzelle

26. Destri con Gazzelle

27. L’ultimo bicchiere

28. Non me la menare / Te la tiri / 6 uno sfigato

29. Nord sud ovest est / Tieni il tempo con Paola & Chiara

30. Con un deca

Gli ospiti del concerto Circo Max stasera su canale 5

Tra gli ospiti del concerto, che ha registrato oltre 56 mila biglietti venduti, troviamo Colapesce Dimartino, Articolo 31, Dargen D'Amico, Gazzelle, Lazza, Paola e Chiara e Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, con i quali il cantante si è esibito nel corso della serata al Circo Massimo. A completare l'evento lo special set "Deejay Time" con deejay del calibro di Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso, che in consolle hanno proposto pezzi che ha fatto la storia della musica dance.