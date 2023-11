Brigitte Macron: “Proibitivo stare con un ragazzo giovane come Emmanuel, i miei figli un ostacolo” Brigitte Macron racconta per la prima volta gli inizi della sua storia d’amore con il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron, più giovane di lei di 24 anni: “Pensavo si sarebbe innamorato di una persona della sua età. Non è successo”.

A cura di Stefania Rocco

Brigitte Macron racconta per la prima volta gli inizi della sua storia d’amore con Emmanuel Macron, suo ex studente oggi presidente della Repubblica francese. In copertina sul mensile Paris Match, la première dame ricorda i primi anni della relazione con il giovane studente che sarebbe diventato l’uomo più influente di Francia conosciuto quando insegnava al liceo e Macron era uno dei suoi studenti: "Ero molto confusa. Al momento della morte di mio padre, fui travolto da un uragano interiore. Per me, un ragazzo così giovane, era proibitivo. Emmanuel doveva andare a Parigi. Pensavo che si sarebbe innamorato di una persona della sua età. Non è successo. Non ho mai più insegnato teatro al liceo La Providence di Amiens”. Macron aveva 15 anni quando si innamorò dell’allora 40enne Brigitte Auzière. Lei era la sua insegnante di liceo. Sua figlia Laurence una compagna di corso di Macron.

Il matrimonio con Macron ritardato di 10 anni: “L’ostacolo erano i miei figli”

La First Lady francese decise di rimandare per 10 anni il matrimonio con l’uomo che si sarebbe rivelato essere quello della sua vita per evitare di procurare un danno ai suoi figli: “L'unico ostacolo erano i miei figli. Mi sono preso il mio tempo per non rovinare le loro vite. Ci sono voluti dieci anni, il tempo che ci è voluto per rimettere tutto a posto. Potete immaginare cosa hanno dovuto sentire”. Quando la love story tra i due divenne di dominio pubblico, scoppiò uno scandalo. I genitori del futuro presidente decisero di mandarlo in Francia a studiare nella speranza dimenticasse la donna. Ma non accadde. “Non volevo perdere la mia vita”, dichiara oggi Brigitte, “Non so come i miei genitori, che sono stati l'esempio della fedeltà e dell'educazione, avrebbero vissuto il nostro matrimonio”.

Brigitte Macron: “In 27 anni non c’è giorno che non mi abbia sorpreso”

Quando le chiedono quale sia la ragione della longevità del loro legame, Brigitte Macron non ha dubbi: “Nei 27 anni non c'è stato un giorno in cui non mi abbia sorpreso. Non ho mai conosciuto qualcuno con una memoria così, con una così grande capacità di archiviazione intellettuale. Ho avuto molti studenti molto brillanti, nessuno di loro aveva le sue capacità. L'ho sempre ammirato”.