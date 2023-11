Beatrice Luzzi sulla separazione da Alessandro Cisilin: “Non mi sono accontentata, volevo divertirmi” Beatrice Luzzi nella casa del Grande Fratello ha raccontato della fine della sua storia con Alessandro Cisilin, ex compagno e padre dei suoi figli. “Io ero mondana, volevo divertirmi e invece a lui andava bene stare a casa. Lui non avrebbe mai mollato ma io non mi sono accontentata”.

Beatrice Luzzi nella casa del Grande Fratello ha parlato dell'ex compagno e padre dei suoi figli, Alessandro Cisilin. L'uomo è anche entrato in casa lo scorso 6 novembre per farle una sorpresa. La concorrente, in una lunga confessione con Rosy e Mirko, lo ha ricordato ripercorrendo la loro storia e svelando i motivi per i quali hanno deciso di separarsi. "Lui non avrebbe mai mollato, la separazione in casa però l'ha creata lui. Io non mi sono accontentata".

Le parole di Beatrice Luzzi

Beatrice Luzzi nel pomeriggio si è lasciata andare ad una lunga confessione sulla sua storia con Alessandro Cisilin. A Rosy Chin e Mirko Brunetti ha raccontato: "Eravamo molto innamorati, i primi anni con i bambini sono stati magici. Come coppia non avevamo storia, non eravamo strutturati né abbiamo avuto il tempo di formarci. Eravamo soli, abbiamo avuto difficoltà economiche, abbiamo macinato, sempre concentrati sui figli. E poi alla fine è finita. Però è stato bellissimo". L'attrice ha poi svelato le cause che li hanno portati a dividerli: "Eravamo single di nostro, lui è molto solitario. Quando sei in crisi o ci credi e ce la metti tutta oppure inizi a fare passi indietro. Lui ha fatto molti passi indietro, e ha cominciato a dire cose forti. Non voleva sposarsi. Io volevo che cominciassimo a essere coppia, a divertirci, ma lui non era mai stato così, neanche da adolescente".

"Ha fatto la vittima accusandomi di averlo lasciato"

Beatrice Luzzi ha ricordato che a quei tempi aveva voglia di divertirsi, il compagno invece non aveva le sue stesse esigenze. "Io ero molto mondana, volevo divertirmi e invece a lui andava bene stare a casa, guardare il calcio. Lui non avrebbe mai mollato, la separazione in casa però l'ha creata lui. Io non mi sono accontentata". Per questo motivo si separarono. "Per due anni ha fatto la vittima dicendomi che lo avevo lasciato, ma sa che non è così. La sostanza l'ha fatta lui".