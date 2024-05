Bianca Berlinguer: “La tomba di mio padre è stata vandalizzata. Atto vigliacco e ignobile”

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Bianca Berlinguer ha condiviso sul suo profilo Instagram un episodio verificatosi in questi mesi e per il quale la giornalista non ha nascosto il suo immenso dispiacere. La tomba di suo padre, Enrico Berlinguer, è stata vandalizzata, cosa che mai era accaduta da quando, il noto rappresentante della Repubblica italiana è morto, nel 1984.

Il dispiacere di Bianca Berlinguer per gli atti vandalici

È proprio la giornalista a scriverlo, descrivendo quanto accaduto per ben due volte nel mese appena trascorso, e manifestando un certo dissenso, nonché dispiacere per un atteggiamento irrispettoso, non solo nei confronti della famiglia, ma anche della memoria stessa di uno degli uomini che ha segnato la storia della politica italiana. Pubblicando anche le foto degli atti vandalici compiuti sulla tomba di suo padre Enrico, Bianca Berlinguer racconta:

Nei quarant’anni dalla morte di papà la sua tomba è sempre stata piena di fiori portati da tante persone che si sono fermate per un pensiero e un omaggio. E questo è sempre stato per noi figli un grande conforto. Nell’ultimo mese la tomba è stata per due volte vandalizzata da qualcuno (una o più persone): vasi distrutti, fiori buttati e aiuole calpestate. Un atto vigliacco e ignobile.

Bianca Berlinguer ricorda suo padre Enrico

Non è raro che la giornalista condivida alcuni ricordi con suo padre e, infatti, solo qualche settimana prima di documentare questo atto da lei stessa definito "vigliacco e ignobile", aveva condiviso uno scatto che li ritrae insieme qualche mese prima della sua scomparsa. Berlinguer, infatti, scrive con immensa tenerezza e nostalgia: "Questa è l’ultima foto scattata con papà, eravamo al circo Orfei. Chi avrebbe mai potuto immaginare che tre mesi dopo, l’11 giugno, sarebbe morto. Grazie a tutti per ricordarlo ancora oggi, a quarant’anni da quel giorno, con così grande affetto e rimpianto".