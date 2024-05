Bianca Berlinguer mette da parte gli scontri con Franco Di Mare: “Un abbraccio, il passato non conta più”

video suggerito

Bianca Berlinguer su Rete 4 a É sempre carta Bianca si è unita a Mauro Corona per un messaggio di solidarietà a Franco di Mare, che ha cancellato le vecchie ruggini: "Sta molto male, quindi davvero tutta la forza che è possibile, il passato non conta assolutamente più. Un abbraccio fortissimo".

Bianca Berlinguer su Rete 4 a É sempre carta Bianca si è unita a Mauro Corona per un messaggio di solidarietà a Franco di Mare, che ha cancellato le vecchie ruggini. Tra i due i rapporti sono sempre stati tesi ed entrambi non ne hanno mai fatto segreto, ma di fronte alla malattia del noto giornalista, che ha rivelato di avere un mesotelioma, un tumore molto cattivo preso respirando amianto nell'aria, arriva il passo indietro della giornalista:

Abbiamo avuto tanti scontri con Franco Di Mare ma in questo momento ci teniamo a dargli un abbraccio fortissimo perché, insomma, sappiamo che non sta bene, sta molto male, e quindi davvero tutta la forza che è possibile, nonostante appunto quello che è successo in passato, a questo punto non conta assolutamente più. Un abbraccio fortissimo a Franco Di Mare.

Il messaggio di solidarietà di Mauro Corona

Anche Mauro Corona, ospite fisso della Berlinguer, ha voluto manifestare la sua vicinanza, mettendo da parte gli scontri del passato: "Ho saputo del nostro amico Franco Di Mare, gli ho mandato un messaggio che tenga duro, che io sono al suo fianco con abbracci di energia. Se ha bisogno del CRO di Aviano io lì conosco tutti, avendo avuto le figlie purtroppo ricoverate lì. Quindi, caro Franco, seppelliamo le ruggini, tieni duro che ti mando energia".

Cosa è successo in passato tra Franco Di Mare, Bianca Berlinguer e Mauro Corona

Nel 2020, Franco Di Mare, allora direttore di Rai 3, reagì duramente alla frase di Mauro Corona a Cartabianca. L'ospite fisso diede della "gallina" a Bianca Berlinguer e l'ex direttore di rete non fece mistero di non avere più piacere a vederlo nel noto programma. Aveva spiegato ai membri della commissione parlamentare di Vigilanza Rai: "Ho empatia e considerazione per una persona che ha veri problemi con l’alcol, che andrebbe accompagnato in un programma di recupero. Mi era simpatico e gli volevo dare una mano, ma Mauro Corona voleva imporre il suo rientro quando voleva lui. Ci troviamo davanti a una reiterazione dei comportamenti. Era stato già sospeso per intemperanza dei comportamenti. Aveva già subito una sanzione".

"Non non sento Franco Di Mare neanche per telefono da un anno e mezzo e trovo bizzarro che debba apprendere la sua opinione sul mio lavoro dalle agenzie di stampa”, così Bianca Berlinguer, intervistata dal Corsera, commentò successivamente, nel 2022, le parole di Di Mare che qualche giorno prima aveva definito riprovevole l’ennesima teoria propinata da Alessandro Orsini a Cartabianca, ossia che "i bambini possono essere felici in una dittatura".