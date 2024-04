video suggerito

Barbara D’Urso infortunata: “Sono tre giorni che sto bloccata, sono stata una stupida” Barbara D’Urso si è infortunata, ma nonostante ciò non abbandona le sue lezioni di ballo. La conduttrice racconta cosa le è accaduto in alcune storie pubblicate su Instagram. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Da quando Barbara D'Urso non ha più un impegno fisso in televisione, può dedicare ancora più tempo alle sue passioni, una di queste è la danza. La conduttrice, però, proprio in questi giorni, ha dovuto fare i conti con un infortunio, dopo il quale non ha esitato a rimettersi alla prova, preferendo le lezioni di ballo a qualche ora di riposo.

Barbara D'Urso racconta come si è infortunata

In alcune storie pubblicate sul suo profilo Instagram, Barbara D'Urso si mostra seduta a gambe incrociate al centro della sala dove frequenta le sue preziose ore di danza, raccontando ai suoi fan cosa le è accaduto negli ultimi giorni. Con tanto di emoticon doloranti ad evidenziare il dolore del momento, la conduttrice dice:

Vorrei sottolineare la mia forza di volontà, perché sono tre giorni che sto con le punture di Muscoril e Voltaren, perché mi sono completamente bloccata la schiena per alzare una cosa pesantissima, perché sono stupida. Detto ciò la forza di volontà mi porta a..però un po' di riscaldamento possiamo farlo.

Poco dopo, inizia la lezione con il suo maestro al quale spiega come si è procurata il dolore che la tiene bloccata da giorni: "Ho raccolto un vaso pieno d'acqua e ho sentito uno strappo qua, dietro la schiena". D'Urso inquadrando il suo insegnante mostra anche il movimento che tutti dovrebbero evitare, sempre che non vogliano stare male quanto lei: "Sulle ginocchia, mai sulla schiena. Eppure io sono una che fa piroette e movimento tutti i giorni".

Barbara D'Urso lontano dalla tv

Per quanto riguarda il suo lavoro nel mondo dello spettacolo, al momento non ci sono grandi novità rispetto a quanto è circolato finora sulla conduttrice. L'ultima apparizione in tv è stata nel salotto di Domenica In, dove ha raccontato a Mara Venier: "Sto bene, ma non ho ancora elaborato il dolore di quello che mi è accaduto, della modalità con cui sono stata strappata dalla mia vita". Ipotesi su un suo possibile ritorno anche in altre reti non sono mancate, ma non sono poi seguite delle conferme ai rumors che si sono susseguiti in questi mesi.