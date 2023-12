Asia Argento: “Ho toccato il fondo ma sono orgogliosa di essere sopravvissuta” In un’intervista al Messaggero, Asia Argento ha parlato della serie di cui è protagonista, ma anche di come abbia toccato il fondo prima di trovare la felicità. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Asia Argento racconta di essere una donna nuova, di aver trovato la felicità soprattutto negli ultimi anni, dopo aver toccato il fondo. Oggi è protagonista del film "Gigolò per caso" una serie Prime Video diretta da Eros Puglielli, che la vede recitare al fianco di attori come Pietro Sermonti e Christian De Sica. Argento è stata protagonista di anni difficili, dovendo superare la morte dell'ex compagno, il cuoco Anthony Bourdain, ma anche le dipendenze da cui, adesso, è sobria, da tre anni, ormai: "Dovevo toccare il fondo per risalire. Gli ultimi tre anni sono stati tosti, ma ho lavorato tanto per avere la felicità che non viene mai da sola" ha detto in un'intervista al Messaggero in cui ha parlato di questa serenità ritrovata.

Tante pressioni le sono arrivate anche dal suo impegno nel movimento #MeToo, nato negli Stati Uniti per denunciare le molestie che si reiteravano nel mondo del Cinema e dello Spettacolo, in generale, e che hanno portato anche alla condanna del produttore Harvey Weinstein. Una battaglia che le ha creato anche qualche nemico: "È stato importantissimo perché ha creato una presa di coscienza e migliorato la condizione delle donne, anche se in America ha dato origine a un neo-puritanesimo falso e bigotto. Io non potevo prevederlo, ma sono contenta perché il mio obiettivo è stato centrato: abbiamo portato in galera per sempre Weinstein, un predatore che ha fatto del male a oltre 100 donne e ora pagherà per questo".

Oggi, spiega al quotidiano romano, dopo anni di lotta, viene considerata per quello che è: "Chiedo rispetto, non voglio essere denigrata perché non rinuncio a difendere la mia verità". Racconta di non saperne molto della questione Morgan-X Factor, perché ha smesso di vedere il talent dopo essere stata estromessa dalla giuria, nel 2018: "Fu un’ingiustizia, ma mi ha aiutata ad essere la donna più forte che sono oggi". Se pensa a qualcosa che oggi non farebbe più sarebbero, senza dubbio, le scene di nudo: "Non perché sia diventata moralista, ma perché ho quasi 50 anni" racconta, e anche perché cominciò a 20 anni senza sapere che sarebbe diventata una gabbia.