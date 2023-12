Asia Argento: “A Ballando con le stelle per soldi, mi vergognavo ma dovevo mantenere i miei figli” Asia Argento confessa di avere accettato di partecipare a Ballando con le stelle solo per necessità: “Mi vergognavo ma avevo bisogno di soldi”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Ospite di Caterina Balivo a La volta buona, Asia Argento confessa di avere accettato di partecipare a Ballando con le stelle solo per necessità. “Mi vergognavo tantissimo a fare Ballando con le Stelle. Come mai mi vergognavo? Ballare davanti a tutti…Voglio vedere chiunque a ballare con un vestito di paillettes il cha cha o il samba, con gente che ti critica per questo. Come fai a sentirti bene a fare questo? Io non mi sentivo bene. Mi chiedevo ‘dove sono finita?’”, ha confidato Argento, in onda in diretta sulla stessa rete che trasmette il talent show condotto da Milly Carlucci.

Asia Argento: “A Ballando mi veniva da piangere, ma dovevo mantenere i miei figli”

L’attrice confida quindi il motivo che l’ha spinta a prendere parte al programma nonostante le perplessità connesse alla partecipazione al talent show: “Avevo proprio bisogno di soldi. Questa è la verità e Dio mi è testimone. Si fa tutto per mantenere i propri figli. Io li mantengo da sola e quindi, ad un certo punto, se sono finita a fare Ballando con le Stelle, c’era un motivo. Però mi veniva da piangere. Dovevo fare quello. Il lavoro mio è fare film horror, ma anche film in generale. Questo, ragazzi, è il lavoro mio, ma in quel periodo mi sono ritrovata a fare il programma. Sono rimasta traumatizzata, altrimenti da ex concorrente se non avessi avuto il trauma avrei ballato anche a Boomerissima”.

La partecipazione di Asia Argento a Ballando con le stelle

Asia Argento ha partecipato a Ballando con le stelle nel 2016. La partecipazione dell’attrice al programma fu caratterizzata da una serie di scontri con Selvaggia Lucarelli, già giurata del talent show condotto da Milly Carlucci. Gli scontri tra le due donne proseguirono settimana dopo settimana, fino all’epilogo consumatosi con l’eliminazione di Argento nella puntata del 10 aprile 2016 quando l’attrice fu eliminata con il 39% dei voti. “Sei cattiva, sei un’anima brutta”, fu l’accusa della regista prima di abbandonare la trasmissione. Nessuna stretta di mano tra le due, che rimasero ferme ognuna sulla sua posizione.