Applausi per Enea di Pietro Castellitto, papà Sergio: “Niente consigli, sono un agnellino” Pietro Castellitto e Sergio Castellitto interpretano rispettivamente Enea e il padre Celeste in Enea, quarto film italiano in gara al Festival del Cinema di Venezia. In occasione della prima del 5 settembre la famiglia sfila sul red carpet: presenti anche la madre di Pietro, Margaret Mazzantini e il fratello Cesare.

Continua l'80esima edizione del Festival del Cinema di Venezia, che quest'anno vede in gara sei film italiani. Uno dei più attesi era Enea, proiettato alla Mostra la sera del 5 settembre e ben accolto dalla critica. Per l'occasione, Pietro Castellitto (che interpreta il protagonista e ha diretto il film, affermandosi come il più giovane dei registi in concorso) è stato accompagnato dai suoi cari in una sfilata familiare sull'ambito red carpet: con il padre Sergio Castellitto, che interpreta il personaggio di Celeste, padre di Enea nella pellicola, c'erano anche la madre Margaret Mazzantini, e il fratello Cesare (anche lui presente nel film nelle vesti del fratello). "Di una cosa siamo certi, noi gli abbiamo dato la libertà nella relazione verso la vita senza troppi consigli o indicazioni, e lui la sta usando bene", dice orgoglioso papà Sergio.

Da padre in figlio la passione per il cinema

Quello di Venezia 80 è un Sergio Castellitto che appare impacciato, quasi imbarazzato, nell'insolita duplice veste di attore e padre del protagonista. Quando i giornalisti gli fanno notare la somiglianza con il suo primogenito svia le domande: "Gli occhi però sono azzurri come quelli della madre", precisa. Per i due, passare del tempo insieme sul set è stato un modo per conoscersi meglio : "A mio figlio non ho dato alcuna indicazione, sul set sono un agnellino", ride. A confermarlo, in effetti, è anche Pietro: "Non mi ha dato consigli, questa è la verità". Di Enea, di cui ha anche scritto (oltre che diretto) la storia, parla come un racconto su giovani affamati di vita: "Il film appartiene a quella generazione di figli che hanno dei nomi mitici e vengono consegnati a un presente che di mitico non ha nulla, cosa che li spinge a crearsi una loro mitologia, una loro simbologia, di crearsi una guerra per sentire la vita. Il bisogno che muove tutte le scelte di Enea è quello di sentire dentro di sé il movimento".

Un film sul paradosso di vivere meglio "quando si è in guerra"

Dopo l'esordio premiato dei Predatori, Castellitto cerca conferme con questo film che ha tra i padrini anche Luca Guadagnino, produttore per Frenesy insieme a Lorenzo Mieli per The Apartment Pictures, società del gruppo Fremantle. Uscirà in sala il 25 gennaio, una data da sempre forte nel panorama distributivo italiano. Per il giovane autore: "Enea è un eroe romantico. È un desiderio non elitario quello di sentirsi liberi, trasversale a tutti i giovani, in qualunque città del mondo, in qualunque quartiere ed epoca – sottolinea – la sua famiglia è borghese? Si ma non è apatica, è un cliché quello che generi figli nichilisti, qui la sua famiglia è piena di umanità. Enea vive il paradosso tragico per cui uno la vita la sente meglio se sta in guerra, e lui e i suoi amici si inventeranno la loro guerra". Nel cast la famiglia di Enea-Pietro Castellitto è composta dal padre Sergio, dal fratello Cesare e da Chiara Noschese che interpreta la madre, poi c'è l'amico del cuore e compagno di avventure Giorgio Quarzo Guarascio e il suo amore Benedetta Porcaroli. Enea con l'amico aviatore Valentino, oltre allo spaccio e alle festone, condivide la giovinezza. Amici da sempre, sono vittime e artefici di un mondo corrotto, ma mossi da una vitalità incorruttibile. La droga e i gangster con cui avranno a che fare sono un'ombra su una storia che parla d'altro, di famiglia e di legami e di amore da scoprire tra le crepe della quotidianità.

