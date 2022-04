Angelina Jolie è volata in Ucraina, il video in un bar a Leopoli Angelina Jolie è stata avvistata a Leopoli. L’attrice e attivista si è recata in Ucraina. Nelle scorse settimane aveva espresso il suo sostegno al popolo afflitto dalla guerra.

A cura di Daniela Seclì

Angelina Jolie è volata in Ucraina. L'attrice e attivista è stata avvistata in un bar di Leopoli. Jolie è inviata speciale dell'UNHCR, l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Nelle scorse settimane, aveva espresso sui social la sua solidarietà al popolo ucraino.

Il video di Angelina Jolie in un bar di Leopoli

Nel brevissimo video, che è stato pubblicato su Facebook da Maya Pidhoretska e che poi si è diffuso rapidamente in rete, si nota Angelina Jolie entrare in un bar con un look discreto: zaino in spalla, tuta e capelli raccolti. Un modo per passare inosservata. Un ragazzo, intento ad ascoltare musica, non si rende neanche conto del suo arrivo. Intanto, l'attrice – dopo essersi accorta di essere ripresa con un cellulare – ha salutato e poi ha ordinato qualcosa.

La solidarietà di Angelina Jolie al popolo ucraino

Angelina Jolie è tra i volti noti che si sono esposti pubblicamente contro la guerra che la Russia ha dichiarato all'Ucraina. Alcune settimane fa, infatti, ha espresso il suo sostegno al popolo ucraino. In un post pubblicato su Instagram ha dichiarato:

"Come molti di voi, anch'io sto pregando per il popolo ucraino. Il mio scopo con i colleghi dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati è che venga fatto tutto ciò che è possibile per assicurare la protezione e i diritti umani agli sfollati e ai rifugiati. Abbiamo già visto i report delle vittime e delle persone che stanno fuggendo dalle loro case per cercare un posto sicuro".

Infine, in quel post che risale al 24 febbraio scorso, l'attrice ha spiegato che non è possibile sottovalutare quanto sta accadendo in Ucraina. Angelina Jolie, che da sempre è impegnata a favore del prossimo, non si è limitata a un sostegno puramente social, ma ha deciso di agire in prima persona e di recarsi in Ucraina, dove è stata avvistata in queste ore.