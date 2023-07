Andrea Delogu da 10 anni in analisi: “Ho fatto debiti per cambiare 3 psicologi, ma mi sono salvata” Andrea Delogu in questi giorni festeggia “10 anni di analisi”: con un tweet la conduttrice televisiva e radiofonica ha condiviso con i fan un tassello importante della sua vita privata. “Ho cambiato 3 psicologi e un paio di vite. All’inizio non potevo permettermelo e ho fatto i debiti, ma sentivo che era l’unica strada per salvarmi”.

Andrea Delogu con un tweet pubblicato nelle ultime ore ha condiviso con i suoi fan un "anniversario" importante. Dopo aver festeggiato 2 anni di fidanzamento con Luigi Bruno, negli ultimi giorni ha celebrato "10 anni di analisi". La conduttrice televisiva e radiofonica, padrona di casa del Tim Summer Hits 2023, ha spiegato di aver cambiato tre psicologi in questi anni: "Ho fatto debiti, ma era l'unica strada per salvarmi".

Le parole di Andrea Delogu

Andrea Delogu ieri ha raccontato ai fan di Twitter che in questi giorni "festeggio 10 anni di analisi": la conduttrice televisiva e radiofonica ha raccontato di aver fatto un lungo percorso prima di trovare lo psicologo giusto, ma la terapia è stata la strada più giusta che potesse prendere per "salvarsi". Le parole:

In questi giorni "festeggio" 10 anni di analisi. Ho cambiato 3 psicologi, (sono umani, bisogna cercare quello/a giusto) e un paio di vite. All'inizio non potevo permettermelo e ho fatto i debiti, ma sentivo che era l'unica strada per salvarmi. Avevo ragione. Auguri a me!

La padrona di casa del Tim Summer Hits 2023 ha poi risposto ad un utente che ha condiviso con lei la fine di un percorso durato 5 anni.: "Stupendo. Io lo faccio a breve, siamo in chiusura ma con il lavoro che faccio mi tengo sempre il contatto in rubrica ahahah", le parole di Andrea Delogu che, in seguito, ha aggiunto un nuovo tweet sottolineando che ci sia molta disinformazione riguardo l'analisi. "Quanta disinformazione sull'analisi. Molto bene, cioè, no, non molto bene", il post.

L'anniversario con Luigi Bruno

Sette giorni fa Andrea Delogu ha festeggiato un altro anniversario: due anni di fidanzamento con Luigi Bruno. La relazione con il modello 23enne prosegue a gonfie vele nonostante la differenza d'età che per entrambi non è affatto un problema: "2 anni, giorno per giorno. 2 anni. L'amore è una cosa semplice, per fortuna" ha scritto la conduttrice 7 giorni fa a corredo di una foto mentre si baciano e di un video mentre si abbracciano al concerto di Tiziano Ferro.