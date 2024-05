video suggerito

Alessandro Cattelan tra Sky e Rai: “Un’offerta per X Factor e l’ipotesi Sanremo 2025 con Conti” Secondo Dagospia, Sky starebbe ‘corteggiando’ Alessandro Cattelan per farlo tornare alla conduzione di X Factor, offrendogli anche uno spazio in seconda serata. Il gruppo di lavoro del conduttore, però, vorrebbe proseguire il percorso avviato in Rai, direzione Sanremo 2025, magari al fianco di Carlo Conti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

265 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alessandro Cattelan conteso per la prossima stagione televisiva. Il noto sito Dagospia sapere che Sky rivorrebbe il conduttore per la prossima edizione di X Factor e, per convincerlo, gli avrebbe addirittura offerto uno spazio tutto suo in seconda serata. Nel frattempo, però, il gruppo di lavoro dell'ex volto dal talent vorrebbe proseguire il percorso in Rai, portandolo fino a Sanremo 2025, magari al fianco di Carlo Conti.

Sky rivorrebbe Alessandro Cattelan per X Factor (e non solo)

Secondo Dagospia, Sky starebbe corteggiando Cattelan per tornare alla conduzione di X Factor, programma di cui è stato il volto per dieci anni consecutivi, prima che fosse affidato a Ludovico Tersigni e Francesca Michielin. Per convincerlo a tornare, l'azienda gli avrebbe anche offerto una nuova opportunità: un late show. Si tratterebbe di uno spazio in seconda serata, tutto suo, un pò come era nato inizialmente E poi C'è Cattelan. Sky, quindi, non avrebbe intenzione di cedere e starebbe mettendo in campo tutte le sue armi per riaverlo nel palinsesto.

L'ipotesi Sanremo 2025 con Cattelan- Conti alla conduzione

Se da una parte Sky corteggia Cattelan, dall'altra il gruppo di lavoro del conduttore vorrebbe proseguire il precorso iniziato in Rai con Stasera C'è Cattelan e, più di recente, con Da vicino nessuno è normale. La ragione, si legge su Dagospia, è una: fare passi avanti in direzione Sanremo 2025. "Se De Martino, stimato da Fratelli d'Italia e come svelato dal settimanale Oggi da Arianna Meloni, è in clamorosa ascesa ed è pronto a strappare un contrattone che farà discutere, allora Cattelan può ottenere la conduzione del Festival", spiega il sito di D'Agostino.

Una conduzione che, però, per il conduttore di Tortona non sarebbe in solitaria ma di coppia, con una direzione artistica esterna. In questo scenario, Cattelan affiancherebbe Carlo Conti, che pare sia sostenuto con forza dall'ad Rai Roberto Serio. Un duo artistico senza precedenti, di cui il pubblico ha già avuto un assaggio durante l'ultima puntata de I Migliori Anni, andata in onda su Rai1 sabato 4 maggio. Cosa deciderà di fare Cattelan? "Condurlo sarebbe una sfida, se mi chiamano rispondeo presente", aveva detto, qualche mese fa, riguardo alla possibilità di condurre il Festival.