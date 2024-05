video suggerito

Sanremo 2025 può ripartire da Carlo Conti e Claudio Fasulo, Alessandro Cattelan verso il DopoFestival? Il Festival di Sanremo 2025 inizia a delinearsi e lo farà ufficialmente prima o durante la presentazione dei prossimi Palinsesti Rai, fissati come da tradizione a Napoli per il 19 luglio. Per adesso, più Carlo Conti che Alessandro Cattelan. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

Più Carlo Conti, che Alessandro Cattelan. Il Festival di Sanremo 2025 inizia a delinearsi e lo farà ufficialmente prima o durante la presentazione dei prossimi Palinsesti Rai, fissati come da tradizione a Napoli per il 19 luglio. La fonte è il solito beninformato di Dagospia, Giuseppe Candela, che rivela della quasi certezza di Carlo Conti alla conduzione con un altro gradito ritorno nelle stanze della direzione, Claudio Fasulo. E Alessandro Cattelan? Per adesso, resta indietro anche se l'ipotesi della co-conduzione resterebbe aperta. Stando a quanto apprende Fanpage.it, ci sarebbe anche l'idea di un altro clamoroso ritorno: il DopoFestival, a fronte di una durata più breve di ogni singola puntata del Festival.

L'indiscrezione di Dagospia

Secondo le pillole di Dago, Carlo Conti sembra ormai a un passo dalla conduzione della prossima edizione del Festival di Sanremo, anche se la squadra che lo andrà ad affiancare è ancora tutta da definire. Ed è in questa incertezza che ci si chiede quale sarà il futuro di Alessandro Cattelan, che intanto non nasconde né nelle interviste né nelle gag (l'ultima ieri con Antonio Cassano) di gradire e di molto la possibilità di una conduzione al prossimo Festival. L'annuncio ufficiale potrebbe arrivare prima della presentazione dei Palinsesti Rai, fissata per il 19 luglio nella sede Rai di Napoli. Riportare al Festival Claudio Fasulo come vicedirettore responsabile dell'evento sarebbe una garanzia per tutta Viale Mazzini. È l'uomo che ha lavorato già ai Festival di Carlo Conti, di Claudio Baglioni e di Fabio Fazio.

Il ritorno del DopoFestival e il ruolo di Alessandro Cattelan

Accanto a Carlo Conti, rimane aperta l'ipotesi di una co-conduzione con Alessandro Cattelan. Sarebbe qualcosa di assolutamente inedito per la storia recente del Festival, almeno quello visto con Amadeus che ha sempre preferito accompagnarsi da donne diverse, una per ogni serata. La versatilità di Alessandro Cattelan è nota a tutti. Per questo motivo, potrebbe anche essere impiegato in un dopo-Sanremo classico, una formula che sarà costretta a tornare dopo l'addio di Fiorello e del suo Viva Rai2. Chi vivrà, vedrà.