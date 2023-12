Alessandro Baricco sposa la compagna Gloria Campaner, il matrimonio intimo a Moncalieri Alessandro Baricco e Gloria Campaner si sono sposati. I due, insieme da quattro anni, si sono scambiati la promessa d’amore sabato scorso, a Moncalieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Alessandro Baricco ha sposato la pianista Gloria Campaner. Il matrimonio è stato celebrato sabato scorso a Moncalieri, i due stavano insieme da quattro anni e hanno deciso di coronare il loro amore con questo passo, importante, che hanno festeggiato insieme a pochi intimi, rilasciando poi un'intervista esclusiva su Vanity Fair.

Il matrimonio dopo quattro anni insieme

Le nozze arrivano dopo quattro anni d'amore, tanto che entrambi hanno dichiarato alla nota testata: "Ci sentiamo uno da tanto tempo, ma questo gesto ha onorato la nostra promessa". Il loro è stato un matrimonio senza fronzoli, un look senza pretese: un abito bianco con scarpe sportive per lei, un cappotto grigio di Armani per lui. Insieme a loro, per festeggiare un momento così significativo, gli amici più cari, le persone che da sempre fanno parte della loro vita e hanno visto nascere il loro amore.

Soprattutto, la scelta di diventare marito e moglie arriva dopo un periodo difficile, in cui lo scrittore ha dovuto affrontare le conseguenze della leucemia, con l'ultimo trapianto di midollo risalente allo scorso agosto. È Gloria Campaner a rivelare qualche dettaglio del giorno del "sì":

Il sigillo del matrimonio è il nostro atto di libertà, Alessandro ed io ci sentiamo uno da tanto tempo e questo gesto ha onorato la nostra promessa di gioia. È stato un giorno di sole e di festa, un momento lieve e forte allo stesso tempo. Sposandoci ci siamo fatti un regalo dopo un anno di prove difficili per la salute di Alessandro, abbiamo avuto paura e fiducia insieme e alla fine ciò che penso è: l’Amore è l’unica risposta.

La storia d'amore tra Alessandro Baricco e Gloria Campaner

Alessandro Baricco e Gloria Campaner si sono conosciuti al Festival della Bellezza a Verona. Per lungo tempo si sono scambiati lettere, finché non hanno capito che tra loro stesse nascendo qualcosa di davvero importante. Lui scrittore, autore di programmi tv, da sempre amante della musica e lei pianista, si sono riconosciuti e incontrati, per vivere insieme una congerie di emozioni.

Dopo la diagnosi di leucemia, affrontata con coraggio e forza da Baricco, i due lasciano Torino per vivere a Roma. Alla fine di un anno impegnativo, viene pubblicato il romanzo dello scrittore piemontese, Abel, dedicato proprio alla sua compagna, e la chiosa di questo amore non potevano che essere le nozze.