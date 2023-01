Addio a Earl Boen, psicologo Silberman nella saga di Terminator e voce di LeChuck in Monkey Island Noto per il ruolo dello psicologo Silberman nella saga di Terminator, è morto all’età di 81 anni. Aveva doppiato il personaggio di LeChuck in Monkey Island.

Earl Boen, noto come lo psicologo Silberman nella saga di Terminator, è morto all'età di 81 anni. A darne notizia Tmz, che cita fonti vicine alla famiglia dell'attore, morto nella giornata di giovedì nella sua casa alle Hawaii. Sconosciute le ragioni del decesso, in un primo momento; in seguito è stato accertato che sia morto a causa di un tumore ai polmoni . Aveva lavorato nel primo capitolo di Terminator e nel secondo, Terminator 2 Il giorno del giudizio e Terminator 3. Era noto anche per altri film negli anni '80 come "Alien Nation" e "Battle Beyond The Star".

Era la voce del pirata LeChuck in Monkey Island

Earl Boen era anche noto come doppiatore di personaggi animati e videogiochi. Tra tutti, il più popolare a cui ha prestato la voce è certamente il pirata LeChuck nella saga di Monkey Island della Lucas Arts, la casa editrice di videogiochi fondata da George Lucas e nota per aver pubblicato principalmente Grim Fandango, Maniac Mansion e, appunto, Monkey Island. Tra i film che ha girato: Bobo, vita da cani, Ho sposato un'aliena, Programmato per uccidere, Una pallottola spuntata 33⅓ – L'insulto finale, La famiglia del professore matto. In televisione: Le strade di San Francisco, Alf, I Jefferson, Hazzard, La signora in giallo, Willy, il principe di Bel-Air, West Wing – Tutti gli uomini del Presidente. Tra i videogame: Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty e Kim Possible.

La vita privata

Nel 1970 sposò l'attrice Carole Kean, morta nel 2001 per un cancro alle ovaie. Si è risposato qualche anno più tardi con Cathy, che ne ha annunciato la scomparsa. In Italia, Earl Boen non era molto famoso ma è stato doppiato da tanti grandisissimi professionisti del nostro doppiaggio: Elio Marconato, nel primo Terminator, Michele Gammino negli altri due Terminator. Giorgio Lopez in Una pallottola spuntata 33⅓ – L'insulto finale.