Vicky Princess, sosia di Belén Rodriguez: “Non mi disprezza, la diverto come Virginia Raffaele” Tra i fan che hanno voluto incontrare Belén Rodriguez durante il suo esperimento sociale a Le Iene c’era anche Vicky Princess, nome d’arte di Vincenza Ubaldini, la sua sosia milanese che a Fanpage.it ha raccontato la sua storia: “Ci siamo abbracciate, tremavo, e lei mi ha detto che la divertivo come Virginia Raffaele”.

A cura di Ilaria Costabile

Nell'ultimo appuntamento de Le Iene, l'esperimento sociale portato avanti da Belén Rodriguez, ha generato non poco scompiglio tra i fan e anche gli hater della showgirl, che si sono presentati a Milano per incontrarla in un intenso vis a vis. Tra loro c'era anche Vicky Princess, nickname di Vincenza Ubaldini, la sosia della modella argentina, che ha realizzato il suo sogno di parlarle guardandola negli occhi. A Fanpage.it, l'attrice ha raccontato come ha deciso di far fruttare questa somiglianza, facendo emergere una storia personale davvero particolare.

La morte di suo padre e la rinascita come Belén

Un incontro occhi negli occhi, come in una delle più celebri rappresentazioni artistiche dell'età contemporanea, ed è così che Vicky Princess ha realizzato quello che per lei era diventato un sogno: "Mai mi sarei aspettata tutti i complimenti che mi ha fatto, è stata davvero dolce" ci racconta, aggiungendo: "Avevo già conosciuto gli altri componenti della famiglia di Belen, pensavo che lei mi avrebbe guardata con disprezzo, o che si sarebbe comportata da prima donna, ero viziata dal chiacchiericcio di chi la guarda sempre da dietro uno schermo". Pensare che la somiglianza con Belen Rodriguez è qualcosa a cui ha fatto caso con il tempo, ed è stato in un momento piuttosto complicato della sua vita che ha dato inizio a quello che doveva essere solo come un gioco:

Sono figlia adottiva, ho origini indiane sono arrivata qui da Calcutta, tra le braccia di Madre Teresa. I miei genitori erano entrambi napoletani, mio padre era luogotenente dei carabinieri, a lui ero legatissima, è la persona che mi ha reso più felice al mondo. Due anni fa l'ho perso e ho attraversato un periodo nero, non riuscivo nemmeno a mangiare, sono arrivata a pesare 44 chili. Dopo qualche tempo ho iniziato pian piano a riprendermi, ho ripreso ad uscire, frequentare persone, a truccarmi e sistemarmi. Più lo facevo, più gli amici mi dicevano “guarda che mi ricordi Belen, le assomigli molto”. Ma io non ci credevo.

La metà di destra è Belén Rodriguez, l’altra metà Vicky Princess

La mamma di Belén: "Avete lo stesso taglio di occhi"

Eppure qualcosa è scattato e Vicky ha preso una decisione che le avrebbe svoltato la vita: "Più continuavano a ripetermelo, più io iniziavo a notare questa somiglianza, ma non ho mai avuto la presunzione di presentarmi come se fossi Belen, anche perché ci tengo alla mia unicità". Un'ulteriore conferma è arrivata dopo aver incontrato Veronica Cozzani, la madre di Bélen Rodriguez, la quale le ha detto "avete lo stesso taglio d'occhi, è impressionante". Più passava il tempo e più Vicky aveva iniziato ad addentrarsi nel mondo dei Rodriguez:

Sono una persona semplice, ma molto solare e vedevo che le mie imitazioni suscitavano un certo seguito e potevano portare un sorriso a chi magari aveva attraversato un brutto momento come il mio, per cui mi sono detta "perché no?" e ho iniziato a pubblicare video, non volevo nemmeno scaricarmi TikTok. Un giorno ho visto che Belen aveva visualizzato le mie storie, quindi ho pensato che, tutto sommato, quello che stavo facendo stava funzionando.

Anche l'incontro con Cecilia Rodriguez è stato proficuo, la sorella minore di Belen, infatti, è spesso presente sul profilo TikTok di Vicky, e ha anche pubblicato alcune storie con lei. "Con Cecilia Rodriguez ci siamo incontrate l'anno scorso, ma nel 2012 avevo già fatto un lavoro con lei. Oltre ad essere attrice faccio anche la modella".

Belen Rodriguez le disse: "Mi fai ridere come Virginia Raffaele"

Prima della puntata di lunedì, c'era stato in realtà un incontro precedente con Belén: "Mi sono rivolta ad una agenzia che seleziona il pubblico de Le Iene, e ho chiesto loro di farmi realizzare questo sogno. Così mi sono ritrovata negli studi della trasmissione". Mai si sarebbe aspettata che proprio la Rodriguez le sarebbe andata incontro:

Finisce di recitare il suo monologo, scende dal palco e guardandomi mi dice “Allora sei tu”, ci siamo abbracciate, io tremavo, le ho detto che facevo le sue imitazioni. Prima di andarsene, poi, ritorna da me e mi chiede: “Vicky fai l’attrice comica? Perché le tue imitazioni mi piacciono tantissimo, quasi più di quelle di Virginia Raffaele”. Ho provato un’emozione davvero grande, ma non tutti credevano che Belen mi avesse davvero detto queste cose.

Il faccia a faccia a Le Iene

Ed è così che ha deciso di partecipare anche all'incontro tenutosi a Milano lunedì scorso, dove in molti l'hanno riconosciuta ed è stata presentata proprio come "sosia di Belen":

Non ero sicura che avrebbero mandato in onda il mio pezzettino, perché eravamo davvero in tanti, ma non sapevo nemmeno che qualcuno l’aveva avvertita del mio arrivo. Hanno saltato pezzi in cui racconto la mia storia. Dopo la puntata in molti mi stanno scrivendo, commentando il video delle Iene dicendo che in realtà Belen non era d’accordo col fatto che ci somigliassimo. Ma io so che non è così.

E ora che ha esaudito il suo sogno, alla domanda se in futuro le piacerebbe fare televisione, proprio come la sua beniamina, risponde: "Mi piacerebbe, ma dovrebbe essere qualcosa di molto semplice. Ho girato un film che presto sarà al cinema, che racconta di bullismo e si chiama Bulling. Vedremo cosa succederà".